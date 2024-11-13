Хотят провести отвлекающий удар: военный эксперт рассказал о намерениях РФ на Запорожье

Враг может усилить наступление на Запорожском направлении, чтобы отвлечь внимание ВСУ от Курской и Донецкой областей, однако непосредственно областному центру окружение не грозит, считает Александр Мусиенко.

Российские войска проводят маневры в Запорожской области, что может свидетельствовать об угрозе штурмовых действий. Цель врага — выявить лазейки в украинской обороне для усиления наступления на Запорожском направлении, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

"После того, как войска РФ перебросили часть своей группировки с Запорожского направления в Курскую область, они провели доукомплектование и перегруппировку. Соответственно, на сегодня они несколько подбросили подкрепление насколько это возможно и готовят наступательно-штурмовые действия на Запорожском направлении", — сказал эксперт.

Наступление на Запорожье враг может усиливать, чтобы отвлечь внимание ВСУ от Курской области, растянуть украинские войска по разным участкам фронта и помешать переброске украинских подразделений на Покровское и Кураховское направление, где сейчас идут тяжелые бои, предположил Александр Мусиенко.

"То есть это не какое-то стратегическое наступление непосредственно с целью окружения Запорожья или его захвата", — пояснил он.

Линия фронта возле Запорожья по состоянию на 12 ноября от DeepState Фото: Скриншот

Однако эксперт предостерег, что недооценивать риски не стоит, потому что враг будет пытаться найти слабые места в украинской обороне и продвигаться дальше. Кроме того, Мусиенко видит в действиях ВС РФ политические и военно-политические цели.

"Возможно, таким образом агрессор хочет продемонстрировать, что не отказался от своих намерений захвата Запорожья. Но я думаю, что это только намерения, чтобы использовать это потом на возможных переговорах", — предположил руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его мнению, оккупаты стремятся подготовить "козыри", рычаги давления к переговорам, которые возможны после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года.

Будет ли наступление РФ на Днепр

Россияне сосредоточены на полной оккупации Донецкой области и ведут сейчас активные штурмовые действия на Кураховском и Покровском направлениях, соответственно сокращается расстояние от линии фронта до Днепропетровской области, отметил Мусиенко. Однако он отметил, что ВСУ пока сдерживают врага возле Курахово, и оккупантам не хватает сил даже на одновременное продвижение в сторону Покровска, поэтому Днепропетровщине пока бояться нечего.

"Поэтому я бы сейчас не говорил бы о Днепропетровской области. Потому что если посмотреть и математически посчитать насколько враг продвинулся, начиная с октября 2023 года, от когда российские войска ведут это наступление на востоке, то можно увидеть что это довольно такие и незначительные результаты, если умножить это на то время, которое агрессору понадобилось", — пояснил эксперт.

Хотя ВСУ сдерживают противника в Донецкой области и для паники оснований нет, строить линию защиты в Днепропетровской области все же не помешает, чтобы быть готовыми к любым событиям в будущем, отметил эксперт,

Отметим, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявлял, что РФ готовит тактические штурмовые действия на Запорожском направлении, хотя и не имеют достаточно сил, чтобы начать наступление на само Запорожье.

Также 12 ноября аналитики DeepState разложили по полочкам "наступление РФ" на Запорожье. Они не увидели значительной активности россиян в районе Каменского и Роботино, однако отметили, что готовиться стоит к любому развитию событий.