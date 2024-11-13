Хочуть провести відволікальний удар: військовий експерт розповів про наміри РФ на Запоріжжі

Ворог може посилити наступ на Запорізькому напрямку, щоб відвернути увагу ЗСУ від Курської та Донецької областей, проте безпосередньо обласному центру оточення не загрожує, вважає Олександр Мусієнко.

Російські війська проводять маневри в Запорізькій області, що може свідчити про загрозу штурмових дій. Мета ворога — виявити лазівки в українській обороні для посилення наступу на Запорізькому напрямку, зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна.

"Після того, як війська РФ перекинули частину свого угруповання із Запорізького напрямку до Курської області, вони провели доукомплектування та перегрупування. Відповідно, на сьогодні вони дещо підкинули підкріплення наскільки це можливо і готують наступально-штурмові дії на Запорізькому напрямку", — сказав експерт.

Наступ на Запоріжжя ворог може посилювати, щоб відвернути увагу ЗСУ від Курської області, розтягнути українські війська по різних ділянках фронту та завадити перекиданню українських підрозділів на Покровський і Курахівський напрямок, де зараз точаться важкі бої, припустив Олександр Мусієнко.

"Тобто це не якийсь стратегічний наступ безпосередньо з метою оточення Запоріжжя чи його захоплення", — пояснив він.

Лінія фронту біля Запоріжжя станом на 12 листопада від DeepState Фото: Скриншот

Проте експерт застеріг, що недооцінювати ризики не варто, бо ворог намагатиметься знайти слабкі місця в українській обороні та просуватися далі. Крім того, Мусієнко вбачає у діях ЗС РФ політичні та військово-політичні цілі.

"Можливо, у такий спосіб агресор хоче продемонструвати, що не відмовився від своїх намірів захоплення Запоріжжя. Але я думаю, що це тільки наміри, щоб використовувати це потім на можливих переговорах", — припустив керівник Центру військово-правових досліджень.

На його думку, окупати прагнуть підготувати "козирі", важелі тиску до переговорів, які можливі після інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року.

Чи буде наступ РФ на Дніпро

Росіяни зосереджені на повній окупації Донецької області та ведуть зараз активні штурмові дії на Курахівському та Покровському напрямках, відповідно, скорочується відстань від лінії фронту до Дніпропетровської області, зазначив Мусієнко. Проте він зауважив, що ЗСУ наразі стримують ворога біля Курахового, і окупантам не вистачає сил навіть на одночасне просування в бік Покровська, тож Дніпропетровщині поки що боятися нічого.

"Тому я б зараз не говорив би про Дніпропетровську область. Тому що, якщо подивитися і математично порахувати наскільки ворог просунувся, починаючи від жовтня 2023 року, відколи російські війська ведуть цей наступ на сході, то можна побачити що це доволі такі незначні результати, якщо помножити це на той час, який агресору знадобився", — пояснив експерт.

Хоча ЗСУ стримують противника в Донецькій області та для паніки підстав нема, будувати лінію захисту в Дніпропетровській області все ж не завадить, щоб бути готовими до будь-яких подій у майбутньому, зауважив експерт.

Зазначимо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявляв, що РФ готує тактичні штурмові дії на Запорізькому напрямку, хоча й не мають достатньо сил, щоб розпочати наступ на саме Запоріжжя.

Також 12 листопада аналітики DeepState розклали по поличках "наступ РФ" на Запоріжжя. Вони не побачили значної активності росіян в районі Кам'янського та Роботиного, однак зауважили, що готуватися варто до будь-якого розвитку подій.