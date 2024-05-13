Мисливці за ППО та РЕБ: бійці розказали, як працюють американські БПЛА RQ-20 Puma (фото)

Військові опанували американський БПЛА Puma за місяць замість стандартних трьох плюс шість місяців стажування. Вони кажуть, що RQ-20 проста й ефективна машина.

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На озброєні 148-ї окремої артилерійської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ є американські безпілотники RQ-20 Puma. В репортажі АрміяInform бійці розказали, як відбувається застосування машин.

Наразі бійці бригади виконують завдання на одному зі складних напрямків на фронті. Командир відділення безпілотних систем Іван розповів про застосування RQ-20 Puma. Він розповідає, що спочатку керував невеликим дроном "Мавік", за допомогою якого коригував вогонь, шукав ворожі цілі й знищував їх. Після розширення 148-го дивізіону до рівня бригади Івана перевели на БПЛА RQ-20.

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"Тепер у нас є дві моделі літачків: перша працює півтори години, друга – 4 години. Апарат має гарну камеру, якість скла, наведення, стабілізацію, чіткість зображення, зум. Машина дуже маневрена. Навчання зайняло місяць", — розповів Іван.

Військові зазначають простоту в експлуатації RQ-20 Фото: АрміяInform

Він також каже, що вони не літають, коли швидкість вітру перевищує 12 метрів на секунду. Разом з тим він порівнює роботу Puma з хижим орлом, який у разі захоплення цілі кружляє над нею і тримає в полі зору.

"Проговорюємо помилки, еволюціонуємо, навчаємось. Пріоритет нашої "пташки" над іншими – це камера, її не кидає, літак летить туди, куди дивиться камера. Достатньо знайти ціль, спіймати її, і далі – як хижий орел нарізає коло, прицільно утримуючи жертву в полі зору", — продовжує пілот.

Зазначається, що на Запорізькому напрямку вони вже виявили та знищили російський С-300 та ТОС, РСЗВ "Град" та іншу техніку. Переважно цілі знищуються на відстані понад 45 км. У глибокому тилу є багато ворожих цілей по типу техніки та особового складу. Іван також каже, що у них є вихід напряму на розробників, щоб вони під замовлення змогли створити програму, яку випробують в умовах реального бою.

Бійці опанували RQ-20 Puma за місяць Фото: АрміяInform

Інший оператор Puma Дмитро каже, що він теж за місяць пройшов курс навчання. Хоча зазвичай у США курс триває три місяці плюс ще шість йде стажування. Після знищення важкої техніки ЗС РФ у Дмитра є ціль знищити ППО чи РЕБ окупантів.

"Але тепер у мене мрія: уразити С-300 чи С-400, ТОС "Солнцепек", плюс у нас ненависть до РЕБів. РЛС "Зоопарк", наприклад, це складна ціль. Puma, на мою думку, є одним із найкращих розвідників, простота керування створена для солдата, розписано все детально та легко, – розповідає Дмитро.

Третім бійцем є штурман із позивним "Альт". У цивільному житті він СЕО-копірайтер, а зараз відповідає за збір/розбір обладнання, налагодження звʼязку, зокрема Starlink. Також він контролює роботу дружніх комплексів РЕБ.

Нагадаємо, 14 вересня ЗМІ писали, як БПЛА RQ-20 Puma пережив зіткнення з російським ППО.

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