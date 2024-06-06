Помощь армии или "лоббизм"? Рада разрешила Госспецсвязи закупать дроны и средства РЭБ

Согласно новому закону, Госспецсвязи сможет официально снабжать военных, но некоторые депутаты считают, что ведомство делает это не качественно.

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В четверг, 5 июня, Верховная Рада Украины приняла законопроект #11144, разрешающий Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины закупать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотные аппараты и боеприпасы для Сил обороны Украины. Об этом говорится на официальном сайте правительства.

Согласно законопроекту, Госспецсвязи теперь может закупать БПЛА, средства РЭБ и боеприпасы, которые применяются с дронами, для собственных нужд, ВСУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, СБУ, Нацполиции и других силовых структур Украины. Документ также разрешает Госспецсвязи организовывать обеспечение упомянутых структур по представленным заказам.

Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что закон поддержали 275 депутатов. Нардеп уточнил, что это "временная мера" на время военного положения. По его словам, Госспецсвязи будет осуществлять закупки для нужд обороны до тех пор, пока Минобороны не построит инфраструктуру для того, чтобы взять на себя эту функцию.

Законопроект #11144 поддержали 275 депутатов. Фото: Telegram/Ярослав Железняк

В свою очередь народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в своем Telegram-канале отметила, для таких закупок при Минобороны создано отдельное агентство. По ее мнению, Госспецсвязи не имеет соответствующих компетенций, поэтому факт осуществления ведомством оборонных закупок указывает на "лоббизм определенных людей и структур".

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"Мы неоднократно поднимали проблему технических и качественных характеристик дронов, которые закупает эта структура, не имеющая соответствующей квалификации. Также много вопросов по распределению дронов между подразделениями и их цена! Часто за бюджетные средства за дорого закупают некачественное!" — утверждает Ирина Геращенко.

Напомним, основатель "Антидрон Украина" Сергей Герасимюк предостерег военных и волонтеров от закупки некоторых средств РЭБ. По его словам, часть систем являются заведомо неэффективными против вражеских дронов, поэтому их покупка может привести к гибели военнослужащего.

Ранее военнослужащий ВСУ и специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов также указал на то, что западные партнеры Киева не могут обеспечить украинских военных достаточным количеством систем РЭБ, так как они не предполагали, что БПЛА будут играть такую большую роль в войне.