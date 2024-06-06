Допомога армії чи "лобізм"? Рада дозволила Держспецзв'язку закуповувати дрони і засоби РЕБ

Згідно з новим законом, Держспецзв'язку зможе офіційно постачати військових, але деякі депутати вважають, що відомство робить це неякісно.

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У четвер, 5 червня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт #11144, що дозволяє Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України закуповувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні апарати та боєприпаси для Сил оборони України. Про це йдеться на офіційному сайті уряду.

Згідно із законопроєктом, Держспецзв'язку тепер може закуповувати БПЛА, засоби РЕБ і боєприпаси, що застосовуються з дронами, для власних потреб, ЗСУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, СБУ, Нацполіції та інших силових структур України. Документ також дозволяє Держспецзв'язку організовувати забезпечення згаданих структур за поданими замовленнями.

Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що закон підтримали 275 депутатів. Нардеп уточнив, що це "тимчасовий захід" на час воєнного стану. За його словами, Держспецзв'язку здійснюватиме закупівлі для потреб оборони доти, доки Міноборони не побудує інфраструктуру для того, щоб узяти на себе цю функцію.

Законопроєкт #11144 підтримали 275 депутатів. Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Зі свого боку народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко у своєму Telegram-каналі зазначила, що для таких закупівель при Міноборони створено окрему агенцію. На її думку, Держспецзв'язку не має відповідних компетенцій, тому факт здійснення відомством оборонних закупівель вказує на "лобізм певних людей і структур".

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"Ми неодноразово порушували проблему технічних та якісних характеристик дронів, які закуповує ця структура, що не має відповідної кваліфікації. Також багато запитань щодо розподілу дронів між підрозділами та їхня ціна! Часто за бюджетні кошти за дорого закуповують неякісне!" — стверджує Ірина Геращенко.

Нагадаємо, засновник "Антидрон Україна" Сергій Герасимюк застеріг військових і волонтерів від закупівлі деяких засобів РЕБ. За його словами, частина систем є свідомо неефективними проти ворожих дронів, тому їх купівля може призвести до загибелі військовослужбовця.

Раніше військовослужбовець ЗСУ і фахівець із радіозв'язку Сергій Бескрестнов також вказав на те, що західні партнери Києва не можуть забезпечити українських військових достатньою кількістю систем РЕБ, оскільки вони не припускали, що БПЛА відіграватимуть таку велику роль у війні.