Россияне сбили в Калмыкии латвийский БПЛА Penguin C: как его переделали (видео)

По словам оккупантов, модернизированные дроны-разведчики уже не впервые проникают в глубокий тыл России. Ранее в Краснодарском крае РФ был замечен британо-португальский аппарат Tekever AR3.

Related video

В Российской Федерации утверждают, что сбили в Городовиковском районе республики Калмыкия беспилотный аппарат Penguin C производства латвийской компании UAV Factory. Соответствующее видео появилось в российском Telegram-канале "Военный осведомитель".

На видео можно увидеть поврежденный БПЛА, напоминающий латвийский разведывательный дрон Penguin C. По мнению автора публикации, дальность полета аппарата указывает на то, что он был переделан в дрон-камикадзе для удара по цели в глубоком тылу России.

Россияне заявили, что сбили БПЛА Penguin С

Россияне также отметили, что это уже не первый случай, когда в тыл РФ проникают модифицированные дроны-разведчики. Так, на прошлой неделе в Краснодарском крае России был обнаружен переделанный под камикадзе британо-португальский беспилотник Tekever AR3. По мнению оккупантов, его целью была радиолокационная станция "Воронеж-ДМ".

Россияне заявили, что сбили БПЛА Tekever AR3

Отметим, что в прошлом году США объявили о поставке Силам обороны Украины латвийских дронов Penguine MK-2. Речь шла о разведывательном БПЛА, оснащенным технологией Aeroflow, которая позволяет ему прятать лопасти во время полета и таким образом экономить до 20% заряда. Дрон может взлетать как вертикально, так и горизонтально, а также пребывать в воздухе до 14 часов.

Комплекс Penguine MK-2 состоит из БПЛА с инфракрасной турельной камерой, станции управления (наземная) и антенны MIMO. При желании его можно оснастить охлаждаемым тепловизором MWIR. В аппарате также предусмотрена возможность замены разрядившихся батарей на две дополнительные за короткий отрезок времени.

Презентация дрона Penguine MK-2

Напомним, 27 мая источник Фокуса в спецслужбах сообщил, что беспилотник ГУР Министерства обороны Украины атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ. БПЛА преодолел расстояние в более 1800 километров, установив новый рекорд для дронов-камикадзе.