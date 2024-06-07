В "Дії" запустят бронирование от мобилизации: когда появится и как будет работать (инфографика)

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что процесс бронирования займет всего час, а также рассказал, как это будет работать.

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Кабинет министров поддержал постановление о бронировании от мобилизации через приложение "Дія". Об этом у себя в Telegram написал Министр Цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, сейчас, чтобы забронировать сотрудника, нужно подавать заявления в бумажном виде, собирать подписи и неделями ждать результата. Однако в скором времени это изменится, ведь все можно будет сделать через "Дію".

"Процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат – через час", отметил он.

Как будет работать бронирование

Министр заявил, что на первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, работающие на нужды сил обороны. Если бизнес или государственный орган имеет право на бронирование, руководитель через "Дію" подаст списки работников и удостоверит электронной подписью заявление.

Федоров отметил, что после этого "Дія" автоматически проверит по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в Обереге. Если никаких проблем нет, то работник будет забронирован.

По его словам, позже руководитель получит ответ о бронировании работника в кабинете в "Дії", а у человека обновится информация в "Резерв+".

"Если она хочет получить бумажное подтверждение, то такая возможность тоже будет. И оба формата одинаково действительны", — отметил министр.

Он заявил, что если в бронировании отказали, руководитель получит ответ в "Дії".

"Ориентировочно запустим услугу в начале июля. Цифровизируем один из самых сложных процессов, бета-тест скоро", — написал Федоров.

Брониерование военнообязанных

Ранее сообщалось, что украинцев за границей вернут на воинский учет дистанционно. По словам представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука, в Кабмине внесли ряд изменений в правила призыва военнообязанных. В частности речь пошла о гражданах, которые длительный срок проживают за рубежом.