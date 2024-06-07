У "Дії" запустять бронювання від мобілізації: коли з'явиться і як працюватиме (інфографіка)

Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що процес бронювання займе всього годину, а також розповів, як це працюватиме.

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Кабінет міністров підтримав постанову про бронювання від мобілізації через додаток "Дія". Про це у себе в Telegram написав міністр Цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, зараз, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи і тижнями чекати результату. Однак незабаром це зміниться, адже все можна буде зробити через "Дію".

"Процес буде швидким, прозорим і без людського фактора, а результат — за годину", зазначив він.

Як працюватиме бронювання

Міністр заявив, що на першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, що працюють на потреби сил оборони. Якщо бізнес або державний орган має право на бронювання, керівник через "Дію" подасть списки працівників і засвідчить електронним підписом заяву.

Федоров зазначив, що після цього "Дія" автоматично перевірить за реєстрами, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в "Оберезі". Якщо жодних проблем немає, то працівник буде заброньований.

За його словами, пізніше керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті в "Дії", а в людини оновиться інформація в "Резерв+".

"Якщо вона хоче отримати паперове підтвердження, то така можливість теж буде. І обидва формати однаково дійсні", — зазначив міністр.

Він заявив, що якщо в бронюванні відмовили, керівник отримає відповідь у "Дії".

"Орієнтовно запустимо послугу на початку липня. Цифровізуємо один із найскладніших процесів, бета-тест скоро", — написав Федоров.

Бронювання військовозобов'язаних

Раніше повідомлялося, що українців за кордоном повернуть на військовий облік дистанційно. За словами представника уряду в парламенті Тараса Мельничука, у Кабміні внесли низку змін до правил призову військовозобов'язаних. Зокрема йшлося про громадян, які тривалий термін проживають за кордоном.