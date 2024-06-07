"Це не вибір професії": комбат ударних БпАК розповів, чому воювати повинні вміти всі

Офіцер Юрій Федоренко заявив, що чоловіки і жінки мають бути військовозобов'язаними і пройти загальну військову підготовку, здобути спеціальність і стати в резерв.

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Усі громадяни України, як мужики, так і жінки, повинні вміти воювати. Такої думки дотримується командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко, про що він розповів "24 каналу".

За його словами, у лютому 2022 року було утворено його підрозділ. Тоді багато бійців уперше взяли до рук зброю. У них не було бойового досвіду. Уже 25 лютого їм довелося вступити в бій.

Федоренко вважає, що якби ці люди мали кращу підготовку, то воювали б ефективніше, а втрати були б значно меншими.

"Ми усвідомлюємо, що не можуть воювати абсолютно всі, має бути тил, хтось має працювати. Але всі повинні вміти воювати. Це дуже важливо", — сказав військовий.

Він зазначив, що Росія нікуди не зникне. Тому необхідно зробити висновки з помилок минулого. Федоренко вважає, що чоловіки і жінки повинні бути військовозобов'язаними і пройти загальну військову підготовку, отримати спеціальність і стати в резерв. І якщо буде потрібно, то стати в стрій і виконувати бойові завдання.

"Якщо хтось думає, що коли противник прийде до дверей вашого будинку, він до вас буде нормально ставитися або помилує, то цього не станеться. Буча, Ірпінь, Куп'янськ, Ізюм чітко показали, що робили з українцями", — сказав Федоренко.

Він вважає, що для захисту своїх родин українцям треба бути підготовленими до виконання бойових завдань.

Також Федоренко вважає, що мінімальний вік військовозобов'язаних має становити 23 роки

"Має прийти усвідомлення, що військова справа — це не вибір професії. А військова справа — це зобов'язання кожного українця для того, щоб ми могли вижити як нація і як держава. Тому військова підготовка — це не обтяження, а те найменше, що може дати держава, щоб уберегти своїх людей", — сказав військовий.

Юрій Федоренко про військову підготовку українців (дивитися з 31 хвилини)

Нагадаємо, у ТЦК пояснили, чи законне вручення повісток на роботі. Представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін зазначив, що ще до набрання чинності закону про мобілізацію в керівників підприємств були обов'язки вести військовий облік і повідомляти про своїх військовозобов'язаних працівників у військкомати.