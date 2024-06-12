"Подарки" на праздник: ГУР проводит кибератаки на властные структуры и аэропорты РФ, — СМИ

Как рассказал представитель разведки, были атакованы аэропорт Домодедово, саратовский аэропорт Гагарин, а также аэропорт в городе Южно-Сахалинск.

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Чтобы "поздравить" россиян с "Днем России", специалисты Главного управления разведки Украины провели серию кибератак на российские ресурсы государственной власти, а также на аэропорты. Об этом сообщило издание "Укринформ" со ссылкой на свои источники в разведке.

Сообщается, что в результате деятельности ГУР были задержаны ряд авиарейсов РФ.

По словам источника, были атакованы аэропорт Домодедово, саратовский аэропорт Гагарин, а также аэропорт в городе Южно-Сахалинск. Были задержаны авиарейсы в Сочи, Москву и Бодрум. Самолеты перенаправили на запасные аэродромы в Самару или Ульяновск.

Кроме того, как говорится в материале, сотрудники украинской разведки установили контроль над государственным сервером официального сайта госдумы Ставропольского края РФ и разместили баннер с изображением Красной площади с флагами Украины и надписью: "Держитесь, мы вас освободим!"

Позже, по словам источника, сервер был выведен из строя. Также ГУР атаковали серверы. Совета Федерации федерального собрания РФ и сервер органов государственной власти России.

По словам представителя разведки, это "подарки" для "подданных" главы Кремля Владимира Путина.

Напомним, 11 июня представители ГУР заявили о проведении более 50 кибератак на цифровую инфраструктуру РФ. Так, украинская разведка осуществляет 3-4 хакерские атаки в месяц на РФ. Чаще всего россияне прибегают к "геоблоку", физически отключая оборудование от глобальной сети Интернет.