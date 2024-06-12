"Подарунки" на свято: ГУР проводить кібератаки на владні структури та аеропорти РФ, — ЗМІ

Як розповів представник розвідки, були атаковані аеропорт Домодєдово, саратовський аеропорт Гагарін, а також аеропорт у місті Южно-Сахалінськ.

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Щоб "привітати" росіян із "Днем Росії", фахівці Головного управління розвідки України провели серію кібератак на російські ресурси державної влади, а також на аеропорти. Про це повідомило видання "Укрінформ" із посиланням на свої джерела в розвідці.

Повідомляють, що внаслідок діяльності ГУР було затримано низку авіарейсів РФ.

За словами джерела, було атаковано аеропорт Домодєдово, саратовський аеропорт Гагарін, а також аеропорт у місті Южно-Сахалінськ. Були затримані авіарейси в Сочі, Москву і Бодрум. Літаки перенаправили на запасні аеродроми в Самару або Ульяновськ.

Крім того, як ідеться в матеріалі, співробітники української розвідки встановили контроль над державним сервером офіційного сайту держдуми Ставропольського краю РФ і розмістили банер із зображенням Красної площі з прапорами України й написом: "Тримайтеся, ми вас звільнимо!"

Пізніше, за словами джерела, сервер було виведено з ладу. Також ГУР атакували сервери. Ради Федерації федеральних зборів РФ і сервер органів державної влади Росії.

За словами представника розвідки, це "подарунки" для "підданих" глави Кремля Володимира Путіна.

Нагадаємо, 11 червня представники ГУР заявили про проведення понад 50 кібератак на цифрову інфраструктуру РФ. Так, українська розвідка здійснює 3-4 хакерські атаки на місяць на РФ. Найчастіше росіяни вдаються до "геоблока", фізично відключаючи обладнання від глобальної мережі Інтернет.