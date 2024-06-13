"Мангал" не спас от дрона: ВСУ мастерски подорвали танк оккупантов изнутри (видео)

Сначала украинские операторы БПЛА разбили металлическую защиту, а потом сбросили мощный термитный боеприпас прямо в люк российской бронетехники.

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Украинские военнослужащие из подразделения BULAVA уничтожили танк Вооруженных сил Российской Федерации с помощью беспилотника-бомбардировщика, разработанного командой волонтеров "Дикі Шершні". Советующее видео было опубликовано в Telegram-канале производителя БПЛА.

На видео видно, что сначала операторы БПЛА сбрасывают взрывчатку на "мангал" — металлический навес, который оккупанты установили на танк для защиты от дронов. После того, как "мангал" ликвидирован, украинский дрон сбрасывает термитный боеприпас прямо в люк танка, уничтожив таким образом вражескую бронемашину.

"Танк горит изнутри. Ювелирная работа оператора дрона", — говорится в субтитрах к видео.

Уничтожение танка ВС РФ

Что такое термитный боеприпас

Кроме кумулятивных и осколочных гранат, Силы обороны Украины используют для уничтожения техники ВС РФ термитные боеприпасы. Они чрезвычайно эффективны, если детонируют внутри техники.

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Наиболее распространены железо-алюминиевые термитные смеси, содержащие окислители и связующие компоненты. Термиты и термитные смеси при горении образуют жидкий расплавленный шлак с температурой около 3000° С. Эта масса может гореть без доступа воздуха и проплавлять оружие и военную технику из стали и различных сплавов.

Термитные боеприпасы Фото: X (Twitter)

Напомним, военнослужащие ВСУ также уничтожили российский танк-"сарай", обшитый листами метала и защищенный системой радиоэлектронной борьбы. Для этого они использовали FPV-дроны с функцией автоматического донаведения на цель.