"Мангал" не врятував від дрона: ЗСУ майстерно підірвали танк окупантів зсередини (відео)

Спочатку українські оператори БПЛА розбили металевий захист, а потім скинули потужний термітний боєприпас просто в люк російської бронетехніки.

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Українські військовослужбовці з підрозділу BULAVA знищили танк Збройних сил Російської Федерації за допомогою безпілотника-бомбардувальника, розробленого командою волонтерів "Дикі Шершні". Повчальне відео було опубліковано в Telegram-каналі виробника БПЛА.

На відео видно, що спочатку оператори БПЛА скидають вибухівку на "мангал" — металевий навіс, який окупанти встановили на танк для захисту від дронів. Після того, як "мангал" ліквідовано, український дрон скидає термітний боєприпас просто в люк танка, знищивши таким чином ворожу бронемашину.

"Танк горить зсередини. Ювелірна робота оператора дрона", — йдеться в субтитрах до відео.

Знищення танка ЗС РФ

Що таке термітний боєприпас

Окрім кумулятивних та осколкових гранат, Сили оборони України використовують для знищення техніки ЗС РФ термітні боєприпаси. Вони надзвичайно ефективні, якщо детонують усередині техніки.

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Найпоширеніші залізо-алюмінієві термітні суміші, що містять окислювачі та сполучні компоненти. Терміти і термітні суміші під час горіння утворюють рідкий розплавлений шлак з температурою близько 3000° С. Ця маса може горіти без доступу повітря і проплавляти зброю і військову техніку зі сталі та різних сплавів.

Термітні боєприпаси Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ також знищили російський танк-"сарай", обшитий листами металу і захищений системою радіоелектронної боротьби. Для цього вони використовували FPV-дрони з функцією автоматичного донаведення на ціль.