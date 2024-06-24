"Могли придумать только в ФСБ": эксперт рассказал, чем опасен чат-бот "Армия+" на базе Telegram

По мнению Константина Корсуна, через чат-бот россияне могут идентифицировать украинских военных и их близких, а также определять болевые точки ВСУ.

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Чат-бот для военнослужащих и их семей "Армія+" может стать источником утечки личных данные военных, так как создан на базе мессенджера Telegram, который не использует сквозное шифрование и хранит сообщения пользователей на своих серверах. Такое мнение высказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун на своей странице в Facebook.

Как отмечает Константин Корсун, сквозное шифрование замедляет скорость передачи данных, однако является более безопасным. Его используют такие мессенджеры как Signal, Threema, WhatsApp Viber, однако разработчики Telegram сделали выбор в пользу скорости и удобства, пожертвовав безопасностью. Соответственно создатели приложения могут видеть все сообщения пользователей и хранят все данные на своих серверах.

Эксперт также считает, что Telegram полностью подконтролен России. По его словам, поскольку данные с чат-бота "Армія+" хранятся на серверах Telegram, противник может читать и анализировать запросы украинских военных, идентифицировать их личности, определять принадлежность к воинской части, геолокацию, приблизительные или точные координаты. То же самое касается членов семей военных.

"Враг теперь будет знать кто кому жена, брат, отец, ребенок, где они сейчас находятся, поэтому их можно будет найти, запугать, шантажировать, уничтожить "новичком" и тому подобное", — утверждает автор публикации.

Константин Корсун подчеркнул, что по характеру и статистике частых вопросов к чат-боту можно определять болевые точки Сил обороны Украины. Кроме того, через официальный чат-бот можно проводить целевые информационные спецоперации. По словам эксперта, об упомянутых особенностях работы Telegram "знают все спецслужбы мира и эффективно нами пользуются".

"Скажу откровенно: запустить публичный чат-бот Армия+ в Телеграмме для военных и членов их семей — такое могли придумать только в ФСБ", — заявил Константинн Корсун.

Константин Корсун о чат-боте "Армия+" Константин Корсун о чат-боте "Армия+" Константин Корсун о чат-боте "Армия+"

Напомним, в Украине предложили создать защищенный сервис коммуникаций на базе приложения "Дія", так как Telegram вызывает вопросы с точки зрения безопасности.

В свою очередь создатель Telegram Павел Дуров утверждает, что слухи о влиянии властей РФ на его платформу распространяют конкуренты, которым не нравится аудитория приложения, составляющая более 900 миллионов человек.