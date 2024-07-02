"Будьте готовы к проблемам": новые средства РЭБ лишат связи военных и гражданских на фронте

ВСУ бесконтрольно применяют "окопные" комплексы РЭБ, а с переходом на частоты 400-470 МГц могут подавить ретрансляторы.

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Небольшие портативные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины смогут выводить из строя средства связи ведомств, служб и организаций, которые работают в прифронтовой зоне. Об этом написал военнослужащий ВСУ и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в Facebook.

Как отмечает военный, украинские производители переводят "окопные" средства РЭБ на частоты 400-470 МГц. При этом использование таких систем в войсках, по его словам, по-прежнему не контролируется.

"Будьте готовы к проблемам со связью на UHF. Я как могу, стараюсь думать наперед", — заявил и специалист по радиотехнологиям.

UHF (Ultra High Frequency) — это полоса частот связи ближнего действия, которая работает в диапазонах 300 МГц–3 ГГц, где радиоволны очень компактны могут проникать через препятствия. Его используют рации и ретрансляторы связи.

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Сергей Бескрестнов подчеркнул, что у военных есть резервные каналы связи, но кроме них есть еще много людей, которые выполняют важные задачи на прифронтовых территориях и используют ретрансляторы. Речь идет о медиках, ДТЭК, МЧС, НГУ, ОБСЕ, саперах, которые занимаются гуманитарным разминированием, и многих других.

"Один д**б, включивший для защиты на 50 метров вокруг себя 100-ваттный купол "не в том месте", положит все ретрансляторы рядом", — предупредил военный.

Напомним, 19 июня Сергей Бескрестнов сообщил, что ВС РФ начали использовать в Украине корректируемые авиационные бомбы (КАБ), которые сложно подавить средствами РЭБ.

Ранее, 10 июня, Сергей Бескрестнов также отметил, что работа средств РЭБ против FPV-дронов мешает связи танков некоторых подразделений ВСУ.