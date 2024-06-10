Средства РЭБ против FPV-дронов глушат связь танков ВСУ: как решить проблему

По словам эксперта по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова, украинские системы РЭБ против FPV не работают в диапазонах танковой связи, но мощные сигналы от нескольких антенн могут "оглушать" приемный тракт, складываясь на антенне радиостанции.

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Военнослужащие 1-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины столкнулись с тем, что работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против FPV-дронов мешает связи танков. Об этом написал украинский военный и специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

Сергей Бескрестнов отметил, что Силы обороны Украины уже давно не используют в тяжелой технике диапазон 27-76МГц. На данный момент связь на танках работает в диапазоне 136-174МГц. Системы РЭБ против FPV-дронов работают в диапазонах, не совпадающих с танковой связью, однако мощные сигналы от нескольких антенн РЭБ, которые складываются на антенне радиостанции, полностью "оглушают" приемный тракт.

"Видели, как горит светодиод рядом с РЭБ? Так вот представьте, что вместо светодиода такая же энергия идет внутрь радиостанции", — подчеркнул военный.

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Говоря о том, как решить эту проблему, эксперт отметил, что нельзя уменьшить мощность на средствах РЭБ, закрыть одни антенны от других или "играть" диаграммами излучения. По его словам, фильтр на приемном тракте мог бы помочь только частично.

"Поэтому решение только одно — разносить максимально антенны РЭБ от приемных антенн связи", — заключил Сергей Бескрестнов.

Напомним, ранее Сергей Бескрестнов также показал прибор, с помощью которого можно легко проверить работоспособность портативных средств РЭБ. По его словам, военнослужащее могут даже не подозревать, что их окопные системы РЭБ вышли из строя.

В свою очередь основатель "Антидрон Украина" Сергей Герасимюк отметил, что некоторые средства РЭБ являются заведомо неэффективными против вражеских дронов, поэтому их покупка может привести к гибели военнослужащего.