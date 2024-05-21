Пока не прилетели дроны врага: как военным проверить, работают ли средства РЭБ (фото)

По словам специалиста по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова, военнослужащее могут даже не подозревать, что их окопные системы РЭБ вышли из строя.

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В Украине показали прибор, с помощью которого можно легко проверить работоспособность портативных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Соответствующее фото опубликовал военнослужащий Вооруженных сил Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов в своем Telegram канале.

По словам Сергея Бескрестнова, окопные системы РЭБ для борьбы с дронами часто не работают, а военные могут даже не подозревать об этом, пока не станет слишком поздно. Для проверки исправности можно использовать простой прибор, который недавно разработали. Зеленый квадрат на экране сигнализирует о том, что средство РЭБ работает, красный — указывает на неисправность. Можно отдельно проанализировать каждый диапазон частот.

Аппарат для проверки исправности систем РЭБ Фото: Соцсети Аппарат для проверки исправности систем РЭБ Фото: Соцсети

Как отмечает военный, не все пехотинцы знают, как пользоваться анализатором спектра TinySA. В свою очередь упомянутый прибор очень прост в использовании — нужно всего лишь подойти на метр к средству РЕБ. Запланированная стоимость такого аппарата 4 тысячи гривен, разработчик задумался, нужно ли производить его серийно.

"Достаточно такого одного на подразделение, чтобы проверять все РЕБы раз в сутки", — отметил Сергей Бескрестнов.

Разработку оценил канадский OSINT-аналитик DanielR в социальной сети X. Он отметил, что средства РЭБ работают в сложных условиях боя, поэтому могут быть повреждены или сломаны, например, рвутся кабели, перегорают модули постановки помех, ломаются переключатели, выходит из строя аккумулятор.

Распространенным инструментом для проверки исправности валяется анализатор спектра, подключенный к антенне, к примеру, прибор TinySA. Однако анализаторы спектра не так просты в эксплуатации и военным нужно предварительно научится ими пользоваться.

Анализатор спектра TinySA Фото: Соцсети

В свою очередь устройство, предложенное украинским военным, может применяться бойцами без специальной подготовки. Аналитик отметил, что корпус аппарата, вероятно, напечатан на 3D-принтере. На нем также можно увидеть порт для подзарядки и небольшой экран. Устройство измеряет мощность средств РЭБ в пяти различных частотных диапазонах, но, по мнению эксперта, оно недостаточно чувствительно, чтобы обнаруживать дроны.

"Приятной особенностью является то, что этот инструмент также может показывать простой спектр для более тщательной проверки качества и отладки", — подчеркнул эксперт.

Аппарат для проверки исправности систем РЭБ Фото: Соцсети

Напомним, в интервью от 15 мая Сергей Бескрестнов сказал, что Силам обороны Украины критически не хватает систем РЭБ на фронте. При этом "окопные" средства РЭБ и другие малые системы для борьбы с вражескими беспилотниками в Украине производят только частные предприниматели.

Военный также отметил, что партнеры Киева не могут обеспечить украинских военных достаточным количеством средств радиоэлектронной борьбы, так как не ожидали, что беспилотники будут играть столь важную роль в войне, и что для борьбы с ними понадобятся не единицы, а десятки тысяч систем РЭБ.