Поки не прилетіли дрони ворога: як військовим перевірити, чи працюють засоби РЕБ (фото)

За словами фахівця з радіотехнологій Сергія Бескрестнова, військовослужбовці можуть навіть не підозрювати, що їхні окопні системи РЕБ вийшли з ладу.

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В Україні показали прилад, за допомогою якого можна легко перевірити справність портативних засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Відповідне фото опублікував військовослужбовець Збройних сил України та фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

За словами Сергія Бескрестнова, окопні системи РЕБ для боротьби з дронами часто не працюють, а військові можуть навіть не підозрювати про це, поки не стане надто пізно. Для перевірки справності можна використовувати простий прилад, який нещодавно розробили. Зелений квадрат на екрані сигналізує про те, що засіб РЕБ працює, червоний вказує на несправність. Можна окремо проаналізувати кожен діапазон частот.

Апарат для перевірки справності систем РЕБ Фото: Соцмережi Апарат для перевірки справності систем РЕБ Фото: Соцмережi

Як зазначає військовий, не всі піхотинці знають, як користуватися аналізатором спектра TinySA. Зі свого боку, згаданий прилад дуже простий у використанні — потрібно всього лише підійти на метр до засобу РЕБ. Запланована вартість такого апарата — 4 тисячі гривень, розробник задумався, чи потрібно виробляти його серійно.

"Достатньо такого одного на підрозділ, щоб перевіряти всі РЕБи раз на добу", — зазначив Сергій Бескрестнов.

Розробку оцінив канадський OSINT-аналітик DanielR у соціальній мережі X. Він зазначив, що засоби РЕБ працюють у складних умовах бою, тому можуть бути пошкоджені або зламані, наприклад, рвуться кабелі, перегорають модулі встановлення перешкод, ламаються перемикачі, виходить із ладу акумулятор.

Поширеним інструментом для перевірки справності валяється аналізатор спектра, підключений до антени, наприклад, прилад TinySA. Однак аналізатори спектра не такі прості в експлуатації, і військовим потрібно попередньо навчитися ними користуватися.

Аналізатор спектра TinySA Фото: Соцмережi

Своєю чергою пристрій, запропонований українським військовим, може застосовуватися бійцями без спеціальної підготовки. Аналітик зазначив, що корпус апарата, ймовірно, надрукований на 3D-принтері. На ньому також можна побачити порт для підзарядки і невеликий екран. Пристрій вимірює потужність засобів РЕБ у п'яти різних частотних діапазонах, але, на думку експерта, він недостатньо чутливий, щоб виявляти дрони.

"Приємною особливістю є те, що цей інструмент також може показувати простий спектр для ретельнішої перевірки якості й налагодження", — підкреслив експерт.

Апарат для перевірки справності систем РЕБ Фото: Соцмережi

Нагадаємо, в інтерв'ю від 15 травня Сергій Бескрестнов сказав, що Силам оборони України критично не вистачає систем РЕБ на фронті. Водночас "окопні" засоби РЕБ та інші малі системи для боротьби з ворожими безпілотниками в Україні виробляють тільки приватні підприємці.

Військовий також зазначив, що партнери Києва не можуть забезпечити українських військових достатньою кількістю засобів радіоелектронної боротьби, оскільки не очікували, що безпілотники відіграватимуть таку важливу роль у війні та що для боротьби з ними знадобляться не одиниці, а десятки тисяч систем РЕБ.