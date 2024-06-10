Засоби РЕБ проти FPV-дронів глушать зв'язок танків ЗСУ: як вирішити проблему

За словами експерта з радіотехнологій Сергія Бескрестнова, українські системи РЕБ проти FPV не працюють у діапазонах танкового зв'язку, але потужні сигнали від кількох антен можуть "оглушати" приймальний тракт, складаючись на антені радіостанції.

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Військовослужбовці 1-ї окремої танкової бригади Збройних сил України зіткнулися з тим, що робота засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти FPV-дронів заважає зв'язку танків. Про це написав український військовий і фахівець із радіозв'язку Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

Сергій Бескрестнов зазначив, що Сили оборони України вже давно не використовують у важкій техніці діапазон 27-76МГц. Наразі зв'язок на танках працює в діапазоні 136-174МГц. Системи РЕБ проти FPV-дронів працюють у діапазонах, які не збігаються з танковим зв'язком, проте потужні сигнали від кількох антен РЕБ, які складаються на антені радіостанції, повністю "оглушують" приймальний тракт.

"Бачили, як горить світлодіод поруч із РЕБ? Так от уявіть, що замість світлодіода така ж енергія йде всередину радіостанції", — наголосив військовий.

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Говорячи про те, як розв'язати цю проблему, експерт зазначив, що не можна зменшити потужність на засобах РЕБ, закрити одні антени від інших або "грати" діаграмами випромінювання. За його словами, фільтр на приймальному тракті міг би допомогти тільки частково.

"Тому рішення тільки одне — розносити максимально антени РЕБ від приймальних антен зв'язку", — підсумував Сергій Бескрестнов.

Нагадаємо, раніше Сергій Бескрестнов також показав прилад, за допомогою якого можна легко перевірити працездатність портативних засобів РЕБ. За його словами, військовослужбовці можуть навіть не підозрювати, що їхні окопні системи РЕБ вийшли з ладу.

Зі свого боку засновник "Антидрон Україна" Сергій Герасим'юк зазначив, що деякі засоби РЕБ є завідомо неефективними проти ворожих дронів, тому їх купівля може призвести до загибелі військовослужбовця.