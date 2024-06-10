Подолати та обійти російський РЕБ: як стартапи допомагають Україні

Дешеві безпілотники зробили революцію у бойових діях. Але останнім трендом на полі бою є радіоелектронна боротьба.

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Лінія фронту російсько-української війни є найжорстокішою з часів Другої світової війни з огляду на кількість жертв і руйнацій. Водночас фронт має найбільшу кількість приладів в історії людства. Про це повідомляє Breaking Defense.

Дешеві безпілотники зробили революцію у бойових діях. Але останнім трендом на полі бою є радіоелектронна боротьба. З розвитком БПЛА українські винахідники збільшують кількість РЕБ, які мають дати перевагу бійцям ЗСУ на передовій. Часто ініціативи з розробок йдуть через Міноборони та Мінцифри в межах спільної платформи Brave1.

"Більшість із цих засобів — це засоби РЕБ малої дальності, призначені для безпосереднього захисту військових на передовій", — повідомила Наталія Кушнерська, керівник проєкту Brave1.

Зараз зареєстровано понад 100 проєктів комплексів РЕБ від понад 50 розробників і виробників. Девʼять з них отримали державні контракти та отримали кодифікацію відповідно до стандартів НАТО. Журналісти зв'язалися зі стартапом Buntar Aerospace, які отримали грант на 25 тисяч доларів. Вони виробляють БПЛА Buntar-1 і ПЗ, яке оптимізує офлайн-операції для низки безпілотників.

Їхній виріб передбачає використання автономного візуального наведення, а не GPS. І замість того, щоб надсилати поточну інформацію, дрон може функціонувати як відеокамера, записуючи візуальну інформацію на карту пам’яті для перегляду, коли він повертається на базу.

Рація Himera Фото: АрміяInform

Компанія Himera виробляє рації. Їх філософія полягає в тому, щоб створити дешеве, але ефективне рішення з простотою використання. Вони можуть з’єднуватися з телефонами через Bluetooth, щоб налаштувати передачу даних і дозволити солдатам писати текстові повідомлення — що стає зручною потребою під час артилерійського вогню.

Наразі в ЗСУ вже використовують 3000 рацій Himera, а з липня йде у виробництва модель G1 Pro.

Компанія Falcons займається пеленгатором ETER, які аналізують радіосигнали поблизу як дронів, так і радіостанції. Загалом всі радіосигнали в діапазоні виробу. Система аналізує радіосигнал і сортує їх за рівнем тактичної точності.

ETER пеленгатор

"По суті, ви повинні продовжувати відстежувати цілі у режимі реального часу, і ми говоримо про великі цифри, захоплюючі дані. Якщо ви поширите дані, ви зможете відстежувати практично кожен дрон у повітрі", — розповів Олександр Барабаш, технічний керівник Falcons.

Нагадаємо, 17 жовтня ЗМІ писали, що в Україні розробили унікальну систему боротьби з РЕБ та БПЛА ETER.