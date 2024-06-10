Подолати та обійти російський РЕБ: як стартапи допомагають Україні
Дешеві безпілотники зробили революцію у бойових діях. Але останнім трендом на полі бою є радіоелектронна боротьба.
Лінія фронту російсько-української війни є найжорстокішою з часів Другої світової війни з огляду на кількість жертв і руйнацій. Водночас фронт має найбільшу кількість приладів в історії людства. Про це повідомляє Breaking Defense.
Дешеві безпілотники зробили революцію у бойових діях. Але останнім трендом на полі бою є радіоелектронна боротьба. З розвитком БПЛА українські винахідники збільшують кількість РЕБ, які мають дати перевагу бійцям ЗСУ на передовій. Часто ініціативи з розробок йдуть через Міноборони та Мінцифри в межах спільної платформи Brave1.
"Більшість із цих засобів — це засоби РЕБ малої дальності, призначені для безпосереднього захисту військових на передовій", — повідомила Наталія Кушнерська, керівник проєкту Brave1.
Зараз зареєстровано понад 100 проєктів комплексів РЕБ від понад 50 розробників і виробників. Девʼять з них отримали державні контракти та отримали кодифікацію відповідно до стандартів НАТО. Журналісти зв'язалися зі стартапом Buntar Aerospace, які отримали грант на 25 тисяч доларів. Вони виробляють БПЛА Buntar-1 і ПЗ, яке оптимізує офлайн-операції для низки безпілотників.
Їхній виріб передбачає використання автономного візуального наведення, а не GPS. І замість того, щоб надсилати поточну інформацію, дрон може функціонувати як відеокамера, записуючи візуальну інформацію на карту пам’яті для перегляду, коли він повертається на базу.
Компанія Himera виробляє рації. Їх філософія полягає в тому, щоб створити дешеве, але ефективне рішення з простотою використання. Вони можуть з’єднуватися з телефонами через Bluetooth, щоб налаштувати передачу даних і дозволити солдатам писати текстові повідомлення — що стає зручною потребою під час артилерійського вогню.
Наразі в ЗСУ вже використовують 3000 рацій Himera, а з липня йде у виробництва модель G1 Pro.
Компанія Falcons займається пеленгатором ETER, які аналізують радіосигнали поблизу як дронів, так і радіостанції. Загалом всі радіосигнали в діапазоні виробу. Система аналізує радіосигнал і сортує їх за рівнем тактичної точності.
"По суті, ви повинні продовжувати відстежувати цілі у режимі реального часу, і ми говоримо про великі цифри, захоплюючі дані. Якщо ви поширите дані, ви зможете відстежувати практично кожен дрон у повітрі", — розповів Олександр Барабаш, технічний керівник Falcons.
Нагадаємо, 17 жовтня ЗМІ писали, що в Україні розробили унікальну систему боротьби з РЕБ та БПЛА ETER.