Преодолеть и обойти российский РЭБ: как стартапы помогают Украине

Дешевые беспилотники произвели революцию в боевых действиях. Но последним трендом на поле боя является радиоэлектронная борьба.

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Дешевые беспилотники произвели революцию в боевых действиях. Но последним трендом на поле боя является радиоэлектронная борьба. С развитием БПЛА украинские изобретатели увеличивают количество РЭБ, которые должны дать преимущество бойцам ВСУ на передовой. Часто инициативы по разработкам идут через Минобороны и Минцифры в рамках совместной платформы Brave1.

"Большинство из этих средств — это средства РЭБ малой дальности, предназначенные для непосредственной защиты военных на передовой", — сообщила Наталья Кушнерская, руководитель проекта Brave1.

Сейчас зарегистрировано более 100 проектов комплексов РЭБ от более 50 разработчиков и производителей. Девять из них получили государственные контракты и получили кодификацию в соответствии со стандартами НАТО. Журналисты связались со стартапом Buntar Aerospace, которые получили грант на 25 тысяч долларов. Они производят БПЛА Buntar-1 и ПО, которое оптимизирует офлайн-операции для ряда беспилотников.

Их изделие предусматривает использование автономного визуального наведения, а не GPS. И вместо того, чтобы отправлять текущую информацию, дрон может функционировать как видеокамера, записывая визуальную информацию на карту памяти для просмотра, когда он возвращается на базу.

Рация Himera Фото: АрміяInform

Компания Himera производит рации. Их философия заключается в том, чтобы создать дешевое, но эффективное решение с простотой использования. Они могут соединяться с телефонами через Bluetooth, чтобы настроить передачу данных и позволить солдатам писать текстовые сообщения — что становится удобной потребностью во время артиллерийского огня.

Сейчас в ВСУ уже используют 3000 раций Himera, а с июля идет в производство модель G1 Pro.

Компания Falcons занимается пеленгатором ETER, которые анализируют радиосигналы вблизи как дронов, так и радиостанции. В общем все радиосигналы в диапазоне изделия. Система анализирует радиосигнал и сортирует их по уровню тактической точности.

ETER пеленгатор

"По сути, вы должны продолжать отслеживать цели в режиме реального времени, и мы говорим о больших цифрах, захватывающих данных. Если вы распространите данные, вы сможете отслеживать практически каждый дрон в воздухе", — рассказал Александр Барабаш, технический руководитель Falcons.

Напомним, 17 октября СМИ писали, что в Украине разработали уникальную систему борьбы с РЭБ и БПЛА ETER.