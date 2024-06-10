Преодолеть и обойти российский РЭБ: как стартапы помогают Украине
Дешевые беспилотники произвели революцию в боевых действиях. Но последним трендом на поле боя является радиоэлектронная борьба.
Линия фронта российско-украинской войны является самой жестокой со времен Второй мировой войны, учитывая количество жертв и разрушений. В то же время фронт имеет наибольшее количество приборов в истории человечества. Об этом сообщает Breaking Defense.
Дешевые беспилотники произвели революцию в боевых действиях. Но последним трендом на поле боя является радиоэлектронная борьба. С развитием БПЛА украинские изобретатели увеличивают количество РЭБ, которые должны дать преимущество бойцам ВСУ на передовой. Часто инициативы по разработкам идут через Минобороны и Минцифры в рамках совместной платформы Brave1.
"Большинство из этих средств — это средства РЭБ малой дальности, предназначенные для непосредственной защиты военных на передовой", — сообщила Наталья Кушнерская, руководитель проекта Brave1.
Сейчас зарегистрировано более 100 проектов комплексов РЭБ от более 50 разработчиков и производителей. Девять из них получили государственные контракты и получили кодификацию в соответствии со стандартами НАТО. Журналисты связались со стартапом Buntar Aerospace, которые получили грант на 25 тысяч долларов. Они производят БПЛА Buntar-1 и ПО, которое оптимизирует офлайн-операции для ряда беспилотников.
Их изделие предусматривает использование автономного визуального наведения, а не GPS. И вместо того, чтобы отправлять текущую информацию, дрон может функционировать как видеокамера, записывая визуальную информацию на карту памяти для просмотра, когда он возвращается на базу.
Компания Himera производит рации. Их философия заключается в том, чтобы создать дешевое, но эффективное решение с простотой использования. Они могут соединяться с телефонами через Bluetooth, чтобы настроить передачу данных и позволить солдатам писать текстовые сообщения — что становится удобной потребностью во время артиллерийского огня.
Сейчас в ВСУ уже используют 3000 раций Himera, а с июля идет в производство модель G1 Pro.
Компания Falcons занимается пеленгатором ETER, которые анализируют радиосигналы вблизи как дронов, так и радиостанции. В общем все радиосигналы в диапазоне изделия. Система анализирует радиосигнал и сортирует их по уровню тактической точности.
"По сути, вы должны продолжать отслеживать цели в режиме реального времени, и мы говорим о больших цифрах, захватывающих данных. Если вы распространите данные, вы сможете отслеживать практически каждый дрон в воздухе", — рассказал Александр Барабаш, технический руководитель Falcons.
Напомним, 17 октября СМИ писали, что в Украине разработали уникальную систему борьбы с РЭБ и БПЛА ETER.