"Будьте готові до проблем": нові засоби РЕБ позбавлять зв'язку військових і цивільних на фронті

ЗСУ безконтрольно застосовують "окопні" комплекси РЕБ, а з переходом на частоти 400-470 МГц можуть придушити ретранслятори.

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Невеликі портативні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) Збройних сил України зможуть виводити з ладу засоби зв'язку відомств, служб і організацій, які працюють у прифронтовій зоні. Про це написав військовослужбовець ЗСУ і фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у Facebook.

Як зазначає військовий, українські виробники переводять "окопні" засоби РЕБ на частоти 400-470 МГц. При цьому використання таких систем у військах, за його словами, як і раніше, не контролюється.

"Будьте готові до проблем зі зв'язком на UHF. Я як можу, намагаюся думати наперед", — заявив і фахівець із радіотехнологій.

UHF (Ultra High Frequency) — це смуга частот зв'язку ближньої дії, що працює в діапазонах 300 МГц-3 ГГц, де радіохвилі дуже компактні та можуть проникати через перешкоди. Його використовують рації та ретранслятори зв'язку.

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Сергій Бескрестнов підкреслив, що у військових є резервні канали зв'язку, але крім них є ще багато людей, які виконують важливі завдання на прифронтових територіях і використовують ретранслятори. Йдеться про медиків, ДТЕК, МНС, НГУ, ОБСЄ, саперів, які займаються гуманітарним розмінуванням, і багатьох інших.

"Один д**б, який увімкнув для захисту на 50 метрів навколо себе 100-ватний купол "не в тому місці", покладе всі ретранслятори поруч", — попередив військовий.

Нагадаємо, 19 червня Сергій Бескрестнов повідомив, що ЗС РФ почали використовувати в Україні кориговані авіаційні бомби (КАБ), які складно придушити засобами РЕБ.

Раніше, 10 червня, Сергій Бескрестнов також зазначив, що робота засобів РЕБ проти FPV-дронів заважає зв'язку танків деяких підрозділів ЗСУ.