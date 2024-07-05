Несколько задач одним касанием: смартфоны и часы получат новые функции NFC

По словам исполнительного директора NFC Forum Майка МакКамо, технология Multi-Purpose Tap объединит ряд операций, сделав проще жизнь как продавцам, так и покупателям.

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Сообщество NFC Forum, включающее такие компании как Apple, Google и Qualcomm, работает над новым поколением технологии NFC Multi-Purpose Tap, которая позволит выполнять несколько операций одним касанием. Об этом говорится на официальном сайте NFC Forum.

По словам разработчиков, новая концепция NFC "произведет революцию" в сфере бесконтактных функций. К примеру, можно будет одновременно оплатить товар, добавить баллы лояльности, оплатить товар и получить электронный чек, применить скидки на проезд при покупке билетов, подтвердить своей возраст при покупке алкоголя или при покупке продукта получить подробную информацию о том, как его переработать и повторно использовать.

"Потребители и розничные продавцы любят безопасность, надежность и удобство бесконтактных платежей, — отметил исполнительный директор NFC Forum Майк МакКамон. — Потенциал выполнения нескольких функций и связывания услуг безграничен".

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Как отмечает Майк МакКамон, для реализации технологии нужно понять и подробно описать варианты ее использования, которые принесут пользу потребителям. Для этого исполнительный директор сообщества призывает всех заинтересованных лиц внести свой вклад.

"Multi-Purpose Tap сделает бесконтактный пользовательский опыт еще более удобным, сделав возможным бесперебойное проведение нескольких транзакций в течение одного касания", — подчеркнул Майк МакКамон.

Напомним, Android-устройства можно будет заряжать без проводов через NFC, о чем свидетельствуют записи в бета-версии Android 15.

Также сообщалось, что Apple готовит крупное ежегодное обновление операционной системы iOS, которое, как ожидается, станет "крупнейшим в истории компании".