Кілька завдань одним дотиком: смартфони та годинники отримають нові функції NFC

За словами виконавчого директора NFC Forum Майка МакКамо, технологія Multi-Purpose Tap об'єднає низку операцій, зробивши простішим життя як продавцям, так і покупцям.

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Спільнота NFC Forum, до якої входять такі компанії як Apple, Google і Qualcomm, працює над новим поколінням технології NFC Multi-Purpose Tap, яка дасть змогу виконувати кілька операцій одним дотиком. Про це йдеться на офіційному сайті NFC Forum.

За словами розробників, нова концепція NFC "зробить революцію" у сфері безконтактних функцій. Наприклад, можна буде одночасно оплатити товар, додати бали лояльності, оплатити товар і отримати електронний чек, застосувати знижки на проїзд під час купівлі квитків, підтвердити свій вік під час придбання алкоголю або під час купівлі продукту отримати докладну інформацію про те, як його переробити та повторно використати.

"Споживачі та роздрібні продавці люблять безпеку, надійність і зручність безконтактних платежів, — зазначив виконавчий директор NFC Forum Майк МакКамон. — Потенціал виконання декількох функцій і зв'язування послуг безмежний".

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Як зазначає Майк МакКамон, для реалізації технології потрібно зрозуміти і детально описати варіанти її використання, які принесуть користь споживачам. Для цього виконавчий директор спільноти закликає всіх зацікавлених осіб зробити свій внесок.

"Multi-Purpose Tap зробить безконтактний користувацький досвід ще зручнішим, уможлививши безперебійне проведення кількох транзакцій упродовж одного дотику", — наголосив Майк МакКамон.

Нагадаємо, Android-пристрої можна буде заряджати без дротів через NFC, про що свідчать записи в бета-версії Android 15.

Також повідомлялося, що Apple готує велике щорічне оновлення операційної системи iOS, яке, як очікується, стане "найбільшим в історії компанії".