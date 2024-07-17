"Свадебные дроны решают все": как операторы БПЛА 72 ОМБр уничтожают оккупантов (фото)

По словам командира взвода БПЛА, без аэроразведки на фронте приходится тяжело, поэтому за беспилотниками — будущее.

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Операторы БПЛА 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Черных Запорожцев тренируются уничтожать российских оккупантов в Донецкой области. О своей работе военные рассказали в интервью порталу ArmyInform.

Как отмечают в издании, на позиции, где тренируются пилоты, есть как опытные операторы, так и те, кто только прибыл из учебного центра. Так, оператор беспилотных комплексов Максим рассказал, что что сначала был грузчиком в бригаде, а затем прошел обучение онлайн в Prometheus и работает оператором с января 2023 года. Сейчас он управляет "Мавиками", Matrice 30T и "Вампирами".

Оператор БПЛА Максим Фото: armyinform

Максим показал, как работает Matrice 30T, отметив, что это БПЛА летает только ночью и применяется, преимущественно, против вражеской пехоты, очень хорошо подавляет штурмы. Одновременно он может нести три боеприпаса: кумулятивные против техники или осколочные разных видов и габаритов. По словам военного, им нужно больше БПЛА типа "Мавик".

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"Мы уже третий год ведем ими войну. И эти "свадебные дроны" решают все — это разведка, без нее FPV не летает. Как показывает практика, именно "Мавик" убивает РЭБ на танке, чтобы уже FPVшка залетела в танк", — говорит Максим.

Командир взвода БПЛА "Серый" Фото: armyinform

Офицер батальона беспилотных авиационных комплексов с позывным "Серый" рассказал, что в гражданской жизни занимался монтажом отопления в частных домах. На войне сначала был старшим на блокпосту, затем попал в Бахмут в составе сводной роты. После Бахмута решил получить офицерское звание, прошел обучение, в том числе обучение за рубежом в Италии. Затем перевелся в 72 ОМБр, стал командиром взвода БПЛА.

"За БПЛА – будущее, и я решил развиваться в этом направлении. На прежнем месте службы была ситуация, когда россияне штурмовали наши позиции, а у нас по факту не было аэроразведки и мы не видели обстановки, было тяжело", — отметил "Серый".

Операторы БПЛА Фото: armyinform

В свою очередь Сергей с позывным "Литун" рассказал, что мобилизоваться всего три месяца назад. В гражданской жизни работал на железной дороге. Он отметил, что после срочной службы имел специальность мехвода БМП, однако хотел заниматься именно дронами. В процессе освоения "Мавика" Сергей задумался о том, чтобы после окончания войны податься работать в рыбинспекцию.

"С помощью "Мавика" можно браконьеров ловить или снимать свадьбу… Этот маленький джойстик делает большие вещи", — подчеркнул Сергей.

Сергей с позывным "Литун" Фото: armyinform

Напомним, 15 июля военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Вооруженных сил Украины уничтожили дорогостоящий танк Вооруженных сил Российской Федерации Т-90М "Прорыв" с помощью БПЛА.

Также сообщалось, что в Украине испытывают реактивный беспилотный летательный аппарат Bullet, предназначенный для борьбы с разведывательными и ударными дронами, а также вертолетами и прочими вражескими целями.