"Весільні дрони вирішують усе": як оператори БПЛА 72 ОМБр знищують окупантів (фото)

За словами командира взводу БПЛА, без аеророзвідки на фронті доводиться важко, тому за безпілотниками — майбутнє.

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Оператори БПЛА 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Чорних Запорожців тренуються знищувати російських окупантів у Донецькій області. Про свою роботу військові розповіли в інтерв'ю порталу ArmyInform.

Як зазначають у виданні, на позиції, де тренуються пілоти, є як досвідчені оператори, так і ті, хто щойно прибув із навчального центру. Так, оператор безпілотних комплексів Максим розповів, що спершу був вантажником у бригаді, а потім пройшов навчання онлайн у Prometheus і працює оператором із січня 2023 року. Наразі він керує "Мавіками", Matrice 30T і "Вампірами".

Оператор БПЛА Максим Фото: armyinform

Максим показав, як працює Matrice 30T, зазначивши, що цей БПЛА літає тільки вночі і застосовується, переважно, проти ворожої піхоти, дуже добре пригнічує штурми. Одночасно він може нести три боєприпаси: кумулятивні проти техніки або осколкові різних видів і габаритів. За словами військового, їм потрібно більше БПЛА типу "Мавік".

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"Ми вже третій рік ведемо ними війну. І ці "весільні дрони" вирішують усе — це розвідка, без неї FPV не літає. Як показує практика, саме "Мавік" вбиває РЕБ на танку, щоб уже FPVшка залетіла в танк", — каже Максим.

Командир взводу БПЛА "Сірий" Фото: armyinform

Офіцер батальйону безпілотних авіаційних комплексів із позивним "Сірий" розповів, що в цивільному житті займався монтажем опалення в приватних будинках. На війні спочатку був старшим на блокпосту, потім потрапив у Бахмут у складі зведеної роти. Після Бахмута вирішив отримати офіцерське звання, пройшов навчання, зокрема навчання за кордоном в Італії. Потім перевівся в 72 ОМБр, став командиром взводу БПЛА.

"За БПЛА — майбутнє, і я вирішив розвиватися в цьому напрямку. На колишньому місці служби була ситуація, коли росіяни штурмували наші позиції, а у нас за фактом не було аеророзвідки і ми не бачили обстановки, було важко", — зазначив "Сірий".

Оператори БПЛА Фото: armyinform

Своєю чергою Сергій із позивним "Літун" розповів, що мобілізуватися всього три місяці тому. У цивільному житті працював на залізниці. Він зазначив, що після строкової служби мав спеціальність мехвода БМП, однак хотів займатися саме дронами. У процесі освоєння "Мавіка" Сергій задумався про те, щоб після закінчення війни податися працювати в рибінспекцію.

"За допомогою "Мавіка" можна браконьєрів ловити або знімати весілля... Цей маленький джойстик робить великі речі", — наголосив Сергій.

Сергій із позивним "Літун" Фото: armyinform

Нагадаємо, 15 липня військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України знищили дороговартісний танк Збройних сил Російської Федерації Т-90М "Прорив" за допомогою БПЛА.

Також повідомлялося, що в Україні випробовують реактивний безпілотний літальний апарат Bullet, призначений для боротьби з розвідувальними та ударними дронамі, а також вертольотами та іншими ворожими цілями.