У "Новой почты", Vodafone и Sense Bank произошел сбой: что известно

В электронной системе "Новой почты" произошел массовый сбой. Также пользователи сообщают о проблемах с мобильным оператором Vodafone, Sense Bank и Monobank.

Related video

Сразу в трех украинских компаниях произошли технические трудности с онлайн-сервисами и связью. Пользователи пишут о сбое в "Новой почте", Vodafone и Sense Bank. Первыми о проблемах сообщили в "Новой почте".

Впоследствии появились сообщения и с другими компаниями. Сейчас, как выяснил Фокус, возникли проблемы с Monobank. Пользователи не могут создать "банк", а некоторых вообще "выбрасывает" из приложения.

Отправить и получить посылки в "Новой почте" невозможно. В компании сообщили, что сбой произошел в работе системы по обслуживанию клиентов в связи с некоторыми программными обновлениями.

Отметили, что причины уже выяснены и работа будет восстановлена в ближайшее время.

Также в соцсетях сообщают о сбоях систем в других компаниях — Vodafone и Сенс Банк.

Vodafone официально о сбое не сообщал, в соцсетях соответствующих сообщений нет, на запрос журналистов OBOZ.UA они ответили, что проверяют ситуацию. Пока что абоненты мобильного оператора сообщают, что не могут совершать звонки. При попытке набрать номер система "сбрасывает" звонок.

У "Сенс Банк", как сообщается, сбои как минимум в работе приложения. Клиенты госбанка отмечают, что не отображается список карт.

Сообщение от Sense Bank Фото: Скриншот

В самом Sense Bank отметили, что возникли временные технические трудности в Sense SuperApp. А сам банк переживает "незапланированный технический перерыв".

Что не работает:

отображение продуктов, карточек и счетов;

переводы и обмен валют;

оплата услуг;

покупка облигаций и автогражданки;

открытие депозитов и кредитов;

сборы и справки;

"Мы ценим ваше терпение и понимание. Как только все системы будут восстановлены, мы немедленно сообщим вам об этом", — отметили в банке и попросили обращаться в чат поддержки, если возникла срочная ситуация.

Напомним, в конце июня сбой произошел в App Store. Пользователи жаловались, что у них исчезли с карточек сотни долларов.