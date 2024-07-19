У "Нової пошти", Vodafone та Sense Bank стався збій: що відомо

У електронній системі "Нової пошти" стався масовий збій. Також користувачі повідомляють про проблеми із мобільним оператором Vodafone, Sense Bank та Monobank.

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Одразу в трьох українських компаніях стались технічні труднощі із онлайн-сервісами та зв'язком. Користувачі пишуть про збій у "Новій пошті", Vodafone та Sense Bank. Першими про проблеми повідомили у "Новій пошті".

Згодом з'явились повідомлення і з іншими компаніями. Зараз, як з'ясував Фокус, виникли проблеми із Monobank. Користувачі не можуть створити "банку", а декого взагалі "викидає" з застосунку.

Відправити та отримати посилки у "Новій пошті" неможливо. У компанії повідомили, що збій стався в роботі системи із обслуговування клієнтів у звʼязку із деякими програмними оновленнями.

Зазначили, що причини вже з'ясовані і роботу буде відновлено найближчим часом.

Також у соцмережах повідомляють про збої систем в інших компаніях – Vodafone та Сенс Банк.

Vodafone офіційно про збій не повідомляв, у соцмережах відповідних дописів немає, на запит журналістів OBOZ.UA вони відповіли, що перевіряють ситуацію. Поки що абоненти мобільного оператора повідомляють, що не можуть здійснювати дзвінки. При спробі набрати номер система "скидає" дзвінок.

У "Сенс Банк", як повідомляється, збої як мінімум у роботі додатка. Клієнти держбанку зазначають, що не відображається список карток.

Повідомлення від Sense Bank Фото: Скриншот

В самому Sense Bank зазначили, що виникли тимчасові технічні труднощі в Sense SuperApp. А сам банк переживає "незаплановану технічну перерву".

Що не працює:

відображення продуктів, карток та рахунків;

перекази та обмін валют;

оплата послуг;

покупка облігацій та автоцивілки;

відкриття депозитів та кредитів;

збірки та довідки;

"Ми цінуємо ваше терпіння та розуміння. Щойно всі системи будуть відновлені, ми негайно повідомимо вас про це", — зазначили у банку та попросили звертатись в чат підтримки, якщо виникла термінова ситуація.

Нагадаємо, наприкінці червня збій стався у App Store. Користувачі бідкались, що в них зникли з карток сотні доларів.