Произошел масштабный сбой в работе Microsoft: пострадали компании по всему миру

Глобальный сбой затронул банки, аэропорты и Лондонскую фондовую биржу. Причина, предварительно, кроется в программном обеспечении CrowdStrike.

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В пятницу, 19 июля, в работе ряда компаний по всему миру произошли сбои, которые совпали с перебоями в работе Microsoft. Некоторые из проблем могли возникнуть из-за программного обеспечения кибербезопасности CrowdStrike Holdings Inc, пишет издание Bloomberg.

Сбои фиксируются по всей территории США и Азии, затронув авиакомпании, банки и Лондонскую фондовую биржу. Среди компаний, которые сообщили о проблемах с коммуникациями со службой поддержки клиентов: McDonald's, United Airlines Holdings Inc, LSE Group и многие другие. В Японии пользователи начали сообщать о сбоях в работе Microsoft 365. Кроме того, из-за сбоя авиакомпании в аэропортах Мумбаи и Гонконга вернулись к ручной регистрации пассажиров.

Как отмечают в издании, появились сообщения о том, что причина кроется в программном обеспечении CrowdStrike Holdings Inc. Так, один из крупнейших в Австралии продавцов природного газа и электрической энергии AGL Energy сообщил в социальной сети X что испытывает системные проблемы из-за сбоя CrowdStrike.

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"В настоящее время мы испытываем системные проблемы в связи с неполадкой в системе CrowdStrike. Мы приносим извинения за все трудности, с которыми вы столкнулись при обращении к нам по телефону или онлайн", — говорится в заявлении AGL Energy.

Представитель Microsoft заявил, что в компании изучают проблему. В CrowdStrike пока не комментировали ситуацию. Журналисты отметили, что сбои произошли сразу после того, как Microsoft заявила, что устранила неполадки в работе облачных сервисов Azure. Ранее на странице компании говорилось, что Azure и Microsoft 365 нескольких часов испытывали проблемы.

Напомним, сразу в трех украинских компаниях произошли технические трудности с онлайн-сервисами и связью. Пользователи пишут о сбое в "Новой почте", Vodafone и Sense Bank.

Ранее, в мае этого года, также произошел сбой в работе служб Google Search и Google Trends. Служба Google News была недоступна для большого количества пользователей по всему миру, а агрегатор новостей не работал ни в версии для iOS и Android, ни в версии для ПК.