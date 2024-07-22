Xiaomi выпустила "раскладушку" Mix Flip с батареей емкостью 4780 мАч: характеристики (фото)

Смартфон Xiaomi Mix Flip имеет чип Snapdragon 8 Gen 3 и цену в 820 долларов США.

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Китайская компания Xiaomi представила свой первый складной смартфон Mix Flip. Модель доступна в трех цветах, сообщило издание GSM Arena.

Размер главного экрана составляет 4,01 дюйма, что соответствует Motorola Razr+ 2024 как самому большому в своем классе. Внешний дисплей Allaround Liquid имеет рабочую область 16:9, где удобно могут разместиться все необходимые пользователю виджеты.

Аккумулятор на 4780 мА*ч довольно емкий для данного сегмента. Аппарат поддерживает функцию быстрой зарядки благодаря технологии HyperCharge мощностью 67 Вт.

Смартфон-раскладушка Xiaomi Mix Flip Фото: Xiaomi

Второй OLED-экран Mix Flip имеет диагональ 6,86 дюймов, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 3000 нит. В этот дисплей встроены две камеры по 50 Мп. Основная камера с диафрагмой f/1,7, размером пикселей 1,0 мкм и динамическим диапазоном 13,5 степени. Дополнительная камера получила диафрагму f/2.0 с фокусным расстоянием 46 мм (2-кратным зумом). Она также оснащена плавающей линзой, что позволяет ей фокусироваться на расстоянии до 9 см. Используя механический шарнир, можно использовать камеры Xiaomi Mix Flip под любым углом от 45° до 135°.

За работу телефона отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 3 с системой охлаждения.

Xiaomi Mix Flip доступен в черном, белом, фиолетовом цветах. Гаджет можно приобрести с памятью объемом 16 ГБ/1 ТБ, 12/512 ГБ и 12/256 ГБ по цене от 5 999 юаней (760 евро, или 820 долларов США).

Ранее мы сообщали о том, что Xiaomi выпустила беспроводную зарядку мощностью 30 Вт. Устройство поддерживает защиту от перегрузки, защищено от перегрева и имеет ограничения по току.