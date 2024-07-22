Xiaomi випустила "розкладачку" Mix Flip з батареєю ємністю 4780 мАг: характеристики (фото)

Смартфон Xiaomi Mix Flip має чип Snapdragon 8 Gen 3 і ціну в 820 доларів США.

Related video

Китайська компанія Xiaomi представила свій перший складаний смартфон Mix Flip. Модель доступна у трьох кольорах, повідомило видання GSM Arena.

Розмір головного екрана становить 4,01 дюйма, що відповідає Motorola Razr+ 2024 як найбільшому у своєму класі. Зовнішній дисплей Allaround Liquid має робочу область 16:9, де зручно можуть розміститися всі необхідні користувачеві віджети.

Акумулятор на 4780 мА*год доволі ємний для цього сегмента. Апарат підтримує функцію швидкої зарядки завдяки технології HyperCharge потужністю 67 Вт.

Смартфон-розкладачка Xiaomi Mix Flip Фото: Xiaomi

Другий OLED-екран Mix Flip має діагональ 6,86 дюймів, частоту оновлення 120 Гц і пікову яскравість 3000 ніт. У цей дисплей вбудовано дві камери по 50 Мп. Основна камера з діафрагмою f/1,7, розміром пікселів 1,0 мкм і динамічним діапазоном 13,5 ступеня. Додаткова камера отримала діафрагму f/2.0 з фокусною відстанню 46 мм (2-кратним зумом). Вона також оснащена плаваючою лінзою, що дозволяє їй фокусуватися на відстані до 9 см. Використовуючи механічний шарнір, можна використовувати камери Xiaomi Mix Flip під будь-яким кутом від 45° до 135°.

За роботу телефону відповідає процесор Snapdragon 8 Gen 3 із системою охолодження.

Xiaomi Mix Flip доступний у чорному, білому, фіолетовому кольорах. Гаджет можна придбати з пам'яттю об'ємом 16 ГБ/1 ТБ, 12/512 ГБ і 12/256 ГБ за ціною від 5 999 юанів (760 євро, або 820 доларів США).

Раніше ми повідомляли про те, що Xiaomi випустила бездротову зарядку потужністю 30 Вт. Пристрій підтримує захист від перевантаження, захищений від перегріву і має обмеження за струмом.