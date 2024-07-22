"В них ничего не вложишь": РФ не сможет дальше модернизировать "шахеды", — авиаэксперт (видео)

По словам Валерия Романенко, в конструкции дронов-камикадзе есть необходимый объем взрывчатки и топлива, в связи с чем противник в будущем может лишь масштабировать производство.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины при помощи дронов-камикадзе иранского происхождения Shahed. Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал, может ли противник их совершенствовать.

По его словам, для своего класса "Шахеды" являются "идеальной конструкцией", поэтому когда речь идет о модернизации, то это достаточно сложный процесс. В летающем крыле интегральной конструкции, как специалист назвал вражеские беспилотники, объем максимально используется для того, чтобы в нем разместить необходимое количество топлива и взрывчатки.

"Шахеды" можно усовершенствовать в плане стойкости к РЭБ (радиоэлектронная борьба, — ред.), но больше в них ничего не вложишь. Можно его (объем, — ред.) увеличивать, но зачем? У него и так дальность такая, что он пролетает через всю Украину и залетает аж до Беларуси. То есть нет смысла его дальше усовершенствовать", — заявил Валерий Романенко.

Отдельно авиаэксперт добавил, что выше перечисленные факторы облегчают для противника масштабирование производства дронов-камикадзе иранского происхождения. Россияне этим и занимаются, ведь в будущем производство может начаться еще и в Беларуси.

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Напомним, 3 июля сообщалось, что Китай разрабатывает для России ударный беспилотник наподобие Shahed, о чем написали в Bloomberg. Американские чиновники опасаются, что азиатская страна может производить беспилотник, подобный "шахеду", гораздо быстрее, чем Иран или Россия. Кроме того, Пекин таким образом приближается к предоставлению летальной помощи РФ, от которой предостерегали западные чиновники.