"Вратарь" с радаром: как необычный БПЛА-перехватчик будет уничтожать дроны врагов (видео)

Новый беспилотник интегрирован в антидроновую систему Sky Warden, оснащенную искусственным интеллектом и разными датчиками обнаружения.

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Европейская компания MBDA представила на Международном авиасалоне в Фарнборо (FIA 2024) дрон для перехвата беспилотных летательных аппаратов, который будет интегрирован в систему противодействия БПЛА Sky Warden. Об этом говорится на официальном сайте производителя.

В MBDA отметили, что новый дрон-перехватчик, созданный совместно с американским специалистом по борьбе с Fortem Technologies, оснащен боеприпасом направленного действия. Он может поражать малые БПЛА класса 1 (высота до 360 метров над уровнем моря и скорость до 50 м/с) и 2 (до 1060 метров и до 130 м/с), а также барражирующие боеприпасы. Свою эффективность беспилотник уже доказал во время испытаний. По словам производителя, новая разработка сделает уничтожение БПЛА менее затратным.

Комплекс Sky Warden

"Захватывающий прогресс, которого добилась MBDA с этим эффектором, заключается в создании независимой конструкции боеголовки, которую операторы могут добавлять к дрону на поле боя. Это демонстрирует нашу ДНК сотрудничества, партнерство с развивающейся технологической компанией для создания нового недорогого эффектора для борьбы с дронами", — заявил генеральный директор MBDA Эрик Беранже.

Производитель отмечает, что для выявления цели Sky Warden использует искусственный интеллект, а также набор сенсоров, включая РЛС, средства пеленгации и электрооптические камеры. Система позволяет выбрать наиболее эффективный инструмент для уничтожения цели: средство РЭБ, дрон-перехватчик, боевой лазер или ракету.

Структура системы Sky Warden

Портал European Security & Defence также приводит слова представителя MBDA, который заявил, что новый дрон "работает как вратарь". БПЛА получает от системы Sky Warden сигнал о приближении цели, после чего беспилотник взлетает и маневрирует, чтобы занять наилучшую позицию для удара, используя свой бортовой радар. Затем система использует радар в качестве неконтактного детонатора, чтобы взорвать боеголовку, уничтожив таким образом цель. В компании также уточнили, что боеголовка весит до 3 килограмм.

В свою очередь эксперты портала Defence Express отметили, что БПЛА не оснащен камерой. Они подчеркнули, что дрон интегрирован в Sky Warden, состоящую из разных средств обнаружения, и, вероятно, наводится радиокомандой.

В издании также отметил, что дефицит зенитных ракет для борьбы с беспилотниками может стать реальностью для стран НАТО. Поэтому сейчас производители оружия по всему миру ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. Война в Украине показала, что одним из таких средств могут быть дроны.

Презентация комплекса Sky Warden

Напомним, Фокус писал о том, что Силы обороны Украины уже достаточно массово сбивают российские разведывательные дроны и даже вертолеты с помощью ударных FPV-дронов. По словам экспертов, для этого, кроме технических характеристик БПЛА, нужны еще и высокие навыки пилота. Оператор должен уметь очень хорошо управлять FPV-дроном и иметь большой опыт ориентирования в пространстве.

Командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко также отметил, что украинцы готовились сбивать вражескую авиацию ударными дронами более года. Первую успешную операцию удалось провести представителям СБУ, но по мнению военного, в ближайшем будущем эта практика распространится на другие подразделения Сил обороны Украины.