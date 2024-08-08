FPV-дрон сбил Ми-28 в Курской области: как эта практика изменит войну, — офицер ВСУ

По словам командира ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр, украинцы более года готовились сбивать вражескую авиацию ударными беспилотниками.

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Спецназовцы Службы безопасности Украины 6 августа уничтожили в Курской области Российской Федерации вражеский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. О перспективах такого использования беспилотников рассказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

Офицер отметил, что по этому направлению велась работа больше года. Украинские защитники постепенно двигались к тому, чтобы уничтожать вражеские вертолеты FPV-дронами. Первую успешную операцию удалось провести представителям СБУ. По мнению военного, в ближайшем будущем эта практика распространится на другие подразделения Сил обороны Украины.

"Как следствие, на тех отрезках, где есть максимально интенсивное применение вражеской авиации и вертолетов, их точно будет меньше", – считает Юрий Федоренко.

Дрон СБУ сбил Ми-28

Командир батальона ударных БПАК подчеркнул, что благодаря поддержке украинцев и государственным программам Силы обороны насыщаются количеством БПЛА. Кроме того, проводится модернизация и расширение аспектов применения таких аппаратов. Операторы дронов и производители быстро развиваются, чтобы эффективнее уничтожать врага на поле боя.

Юрий Федоренко упомянул о том, что на 2024 год украинскими производителями законтрактован миллион беспилотников. Однако, по его словам, этого все равно недостаточно. Именно поэтому граждан призывают жертвовать деньги волонтерам, даже когда государство наращивает закупки дронов.

"Каждый дрон – это сохраненная жизнь, это возможность отстоять позицию или деоккупировать ту или иную территорию. Поэтому надо понимать, что государство плюс украинская нация – это та формула, которая дает необходимое количество вооружения Силам обороны", – объяснил военный.

Напомним, в сети появилось видео с российским ударным вертолетом Ми-28, который был сбит в Курской области. Судя по кадрам, беспилотный аппарат влетел в задний винт российского вертолета.

Ранее, 31 июля, украинский БПЛА также мог сбить вертолет Ми-8 на территории оккупированной Донецкой области. По информации Forbes что такую цель ВСУ преследовали с сентября, а угроза была настолько серьезной, что одним российским вертолетам приходилось сопровождать другие.