FPV-дрон збив Мі-28 у Курській області: як ця практика змінить війну, — офіцер ЗСУ

За словами командира ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр, українці понад рік готувалися збивати ворожу авіацію ударними безпілотниками.

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Спецпризначенці Служби безпеки України 6 серпня знищили в Курській області Російської Федерації ворожий вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Про перспективи такого використання безпілотників розповів командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

Офіцер зазначив, що за цим напрямом тривала робота понад рік. Українські захисники поступово рухалися до того, щоб знищувати ворожі вертольоти FPV-дронами. Першу успішну операцію вдалося провести представникам СБУ. На думку військового, у найближчому майбутньому ця практика пошириться на інші підрозділи Сил оборони України.

"Як наслідок, на тих відтинках, де є максимально інтенсивне застосування ворожої авіації та вертольотів, їх точно буде менше", — вважає Юрій Федоренко.

Дрон СБУ збив Мі-28

Командир батальйону ударних БПАК наголосив, що завдяки підтримці українців та державним програмам Сили оборони насичуються кількістю БПЛА. Крім того, проводиться модернізація та розширення аспектів застосування таких апаратів. Оператори дронів і виробники швидко розвиваються, щоб ефективніше знищувати ворога на полі бою.

Юрій Федоренко згадав про те, що на 2024 рік українськими виробниками законтрактовано мільйон безпілотників. Однак, за його словами, цього все одно недостатньо. Саме тому громадян закликають жертвувати гроші волонтерам, навіть коли держава нарощує закупівлі дронів.

"Кожен дрон — це збережене життя, це можливість відстояти позицію або деокупувати ту чи іншу територію. Тому треба розуміти, що держава плюс українська нація — це та формула, яка дає необхідну кількість озброєння Силам оборони", — пояснив військовий.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео з російським ударним вертольотом Мі-28, який був збитий у Курській області. Судячи з кадрів, безпілотний апарат влетів у задній гвинт російського вертольота.

Раніше, 31 липня, український БПЛА також міг збити вертоліт Мі-8 на території окупованої Донецької області. За інформацією Forbes таку мету ЗСУ переслідували з вересня, а загроза була настільки серйозною, що одним російським вертольотам доводилося супроводжувати інші.