Новая веха в развитии: украинский FPV-дрон сбил российский вертолет Ми-28, детали (видео)

Видео того, как украинский FPV-дрон атакует вертолет оккупантов, появилось в разных пабликах. Об уничтожении вражеской авиации сообщалось днем ранее.

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В Курской области 6 августа был сбит российский ударный вертолет Ми-28. А сегодня появилось видео, демонстрирующее, что его сбил украинский FPV-дрон-камикадзе. Видео практически одновременно появилось на нескольких пабликах и Telegram-каналах, так что установить, кто показал его первым — невозможно. Об этом пишет "Мілітарний".

О том, что вертолет был сбит во время операции в Курской области, сообщил ряд российских пропагандистских Telegram-каналов. В том числе Алексей Земцов ("Воевода вещает"). Он не уточнил конкретную модель, лишь указал, что якобы после поражения экипажу удалось отвести и посадить борт.

Судя по видео, которое появилось в соцсетях, дрон влетел вертолету в задний винт. В соцсетях это уже называют "новой вехой в развитии военных дронов".

Дрон сбивает российский вертолет

Отмечается, что за прошедшие сутки был также уничтожен вертолет Ка-52 российской армии. В результате жесткой посадки он начал гореть.

Потери врага возросли из-за ситуации на российско-украинской границе, в частности, в Сумской области. ВС РФ стали чаще использовать боевые вертолеты для патрулирования и обстрела позиций украинских защитников. Возросли и потери данных военных машин.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что сейчас происходит в Курской области РФ. Информации из Суджи и близлежащих сел крайне мало, так как в данных населенных пунктах отсутствуют связь и электричество. Но в соцсетях растет количество сообщений с просьбами помочь в эвакуации. Губернатор Курской области эвакуацию не организовал.