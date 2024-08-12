"Воротар" із радаром: як незвичайний БПЛА-перехоплювач знищуватиме дрони ворогів (відео)

Новий безпілотник інтегрований в антидронову систему Sky Warden, оснащену штучним інтелектом і різними датчиками виявлення.

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Європейська компанія MBDA представила на Міжнародному авіасалоні у Фарнборо (FIA 2024) дрон для перехоплення безпілотних літальних апаратів, який буде інтегрований у систему протидії БПЛА Sky Warden. Про це йдеться на офіційному сайті виробника.

У MBDA зазначили, що новий дрон-перехоплювач, створений спільно з американським фахівцем із боротьби з Fortem Technologies, оснащений боєприпасом спрямованої дії. Він може уражати малі БПЛА класу 1 (висота до 360 метрів над рівнем моря і швидкість до 50 м/с) і 2 (до 1060 метрів і до 130 м/с), а також баражувальні боєприпаси. Свою ефективність безпілотник уже довів під час випробувань. За словами виробника, нова розробка зробить знищення БПЛА менш витратним.

Комплекс Sky Warden

"Неймовірний прогрес, якого домоглася MBDA з цим ефектором, полягає у створенні незалежної конструкції боєголовки, яку оператори можуть додавати до дрона на полі бою. Це демонструє нашу ДНК співпраці, партнерство з технологічною компанією, що розвивається, для створення нового недорогого ефектора для боротьби з дронами", — заявив генеральний директор MBDA Ерік Беранже.

Виробник зазначає, що для виявлення цілі Sky Warden використовує штучний інтелект, а також набір сенсорів, включно з РЛС, засобами пеленгації та електрооптичними камерами. Система дає змогу обрати найефективніший інструмент для знищення цілі: засіб РЕБ, дрон-перехоплювач, бойовий лазер або ракету.

Структура системи Sky Warden

Портал European Security & Defence також наводить слова представника MBDA, який заявив, що новий дрон "працює як воротар". БПЛА отримує від системи Sky Warden сигнал про наближення цілі, після чого безпілотник злітає і маневрує, щоб зайняти найкращу позицію для удару, використовуючи свій бортовий радар. Потім система використовує радар як неконтактний детонатор, щоб підірвати боєголовку, знищивши таким чином ціль. У компанії також уточнили, що боєголовка важить до 3 кілограмів.

Зі свого боку експерти порталу Defence Express зазначили, що БПЛА не оснащений камерою. Вони наголосили, що дрон інтегрований у Sky Warden, що складається із різних засобів виявлення, та, ймовірно, наводиться радіокомандою.

У виданні також зазначили, що дефіцит зенітних ракет для боротьби з безпілотниками може стати реальністю для країн НАТО. Тому зараз виробники зброї по всьому світу шукають дешевші засоби протидії безпілотникам. Війна в Україні показала, що одним із таких засобів можуть бути дрони.

Презентація комплексу Sky Warden

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Сили оборони України вже досить масово збивають російські розвідувальні дрони і навіть вертольоти за допомогою ударних FPV-дронів. За словами експертів, для цього, крім технічних характеристик БПЛА, потрібні ще й високі навички пілота. Оператор має вміти дуже добре керувати FPV-дроном і мати великий досвід орієнтування в просторі.

Командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко також зазначив, що українці готувалися збивати ворожу авіацію ударними дронами понад рік. Першу успішну операцію вдалося провести представникам СБУ, але на думку військового, у найближчому майбутньому ця практика пошириться на інші підрозділи Сил оборони України.