Меньше американских чипов в дронах: поставки в Россию процессоров AMD и Intel рухнули

В течение первого квартала 2024 года Intel сократила поставки процессоров в РФ в 15 раз, а AMD снизила импорт на 258% в натуральном выражении и 321% в денежном.

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Американские компании AMD и Intel снижают объемы поставок процессоров собственного производства в Россию. Об этом пишет издание "Коммерсантъ", ссылаясь на источник в Федеральной таможенной службе РФ.

По его информации, в период с января по апрель 2024 года Intel сократила поставки процессоров в 15 раз — до 20 тысяч штук. Для сравнения: в 2023 году компания поставила в РФ 289 тысяч чипов. В денежном выражении импорт полупроводников уменьшился в 12 раз — до 297 млн рублей, а в 2023 году этот показатель составлял 3,5 млрд рублей.

Такая же ситуация наблюдается и с продукцией от AMD. За первый квартал 2024 года в РФ было завезено только 17 тыс. процессоров от этого производителя на общую сумму 142 млн рублей. Импорт снизился на 258% в натуральном выражении и 321% в денежном.

По словам источника, поставки продолжили сокращаться этим летом. Однако информации о снижении этих показателей нет, так как Федеральная таможенная служба скрывает данные.

Производитель электроники Fplus подтвердил, что импорт снизился. Компании из РФ не могут заплатить за товар даже при помощи китайских банков, опасающихся вторичных санкций — и это тоже негативно влияет на поставки полупроводников в страну-агрессор. Другой источник, присутствующий на рынке электроники, добавил, что ранее российских производителей спасали запасы чипов, ввезенных через третьи страны в 2022-23 гг.

По словам директора компании "Промобит" Максима Копосова, у небольших компаний, производящих гаджеты, дефицита чипов нет. Но вот крупные игроки рынка, которые всегда покупали процессоры Intel и AMD, столкнулись с дефицитом. Он считает, что это может привести к приостановке производства серверов, систем хранения данных, компьютеров и других устройств на базе чипов Intel и AMD.

Напомним, что ранее украинские специалисты находили в российских разведывательных дронах типа "Орлан", и других, и чипы от американских производителей AMD и Xilinx.

Раннее мы сообщали, что Россия через подставные компании в Гонконге получает подсанкционные датчики и чипы. Фиктивные компании в Гонконге приобрели миллионы запрещенных чипов и датчиков для военных технологических компаний в России, многие из которых попали под санкции правительства США.