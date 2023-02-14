РФ улучшает свои дроны с помощью американских чипов: эксперт объяснил, зачем они нужны
Как утверждает Владимир Яценко, россияне не могут производить качественные БПЛА без западной электроники, но до сих пор их получают по тайным каналам.
Россия улучшает свои беспилотники и ракеты, устанавливая зарубежную электронику вопреки международным санкциям. Об этом соучредитель Monobank и создатель дронов "Довбуш Т10" Владимир Яценко заявил в эфире национального телемарафона.
По его словам, Россия улучшает характеристики дронов "Орлан" собственного производства, используя при этом иностранные комплектующие. В частности, около двух недель назад специалисты разобрали сбитый в Украине российский разведывательный дрон "Орлан" и нашли в модуле радиосвязи "самый современный и мощный" чип производства компаний AMD и Xilinx (США), поставки которых запрещены санкциями.
"Без таких чипов дроны не могут качественно выполнять свои задачи", — отметил эксперт. — "Нужно вести очень большую работу для отслеживания тайных путей поставок этих чипов. Двигатели можно поставить и китайские, но без чипов невозможно производить современные дроны".
Владимир Яценко подчеркнул, что чипы стоимостью более $2000 за штуку являются продуктом двойного назначения и не продаются без лицензий. Такие же детали россияне ставят на системы наведения своих ракет, кроме того нашли в иранском дроне Shahed.
На прошлой неделе поставщика из Германии Smart Impex заподозрили в продаже России микрочипов в обход санкций. Как предполагает прокуратура города Кельн, электронику могли поставлять через Турцию.
В январе ВСУ сбили редкую модификацию дрона "Орлан-10", вооруженного кассетными боеприпасами. Он должен был бомбить Украину, но военные поразили его раньше.