РФ улучшает свои дроны с помощью американских чипов: эксперт объяснил, зачем они нужны

Как утверждает Владимир Яценко, россияне не могут производить качественные БПЛА без западной электроники, но до сих пор их получают по тайным каналам.

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Россия улучшает свои беспилотники и ракеты, устанавливая зарубежную электронику вопреки международным санкциям. Об этом соучредитель Monobank и создатель дронов "Довбуш Т10" Владимир Яценко заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, Россия улучшает характеристики дронов "Орлан" собственного производства, используя при этом иностранные комплектующие. В частности, около двух недель назад специалисты разобрали сбитый в Украине российский разведывательный дрон "Орлан" и нашли в модуле радиосвязи "самый современный и мощный" чип производства компаний AMD и Xilinx (США), поставки которых запрещены санкциями.

"Без таких чипов дроны не могут качественно выполнять свои задачи", — отметил эксперт. — "Нужно вести очень большую работу для отслеживания тайных путей поставок этих чипов. Двигатели можно поставить и китайские, но без чипов невозможно производить современные дроны".

Владимир Яценко подчеркнул, что чипы стоимостью более $2000 за штуку являются продуктом двойного назначения и не продаются без лицензий. Такие же детали россияне ставят на системы наведения своих ракет, кроме того нашли в иранском дроне Shahed.

На прошлой неделе поставщика из Германии Smart Impex заподозрили в продаже России микрочипов в обход санкций. Как предполагает прокуратура города Кельн, электронику могли поставлять через Турцию.

В январе ВСУ сбили редкую модификацию дрона "Орлан-10", вооруженного кассетными боеприпасами. Он должен был бомбить Украину, но военные поразили его раньше.