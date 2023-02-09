Поставщик микрочипов из Германии подозревается в обходе санкций против РФ, — Bild

Немецкая компания Smart Impex, возможно, поставляет через Турцию в Россию комплектующие, которые попадают под действие западных санкций.

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Поставщика микрочипов Smart Impex подозревают в том, что она помогает России обойти западные санкции. Об этом информирует издание Bild.

В сообщении указывается, что прокуратура города Кельн провела обыски в офисах нескольких компаний в земле Северный Рейн-Вестфалия. Данные учреждения подозреваются в обходе санкций против России, которые были введены из-за агрессии против Украины.

В прокуратуре заявили, что были проведены обыски в служебных помещениях трех компаний в районе Рейн-Эрфт и в жилых помещениях трех подозреваемых граждан. Обыски проводились с участием следственного управления таможни Эссена.

Во время обысков были найдены и изъяты документы и носители информации. Сообщается, что общая стоимость сделок составляет $15,5 млн.

Компанию Smart Impex подозревают в том, что она через Турцию продолжала поставлять в Россию комплектующие, которые попадают под действие санкций.

"Мы наблюдаем массовый рост экспорта этих компонентов из Турции в Россию, в основном компаниями, которые никогда не торговали такими компонентами", — говорит экономист Элина Рыбакова, занимавшаяся подробным анализом российского импорта.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в России продолжает ухудшаться экономическое состояние, а россияне начинают терять свое благосостояние, которое копили годами. Хотя глава Кремля Владимир Путин продолжает уверять, что экономика страны превосходит все ожидания, цифры говорят об обратном.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России. Под ограничения попали 200 российских компаний.