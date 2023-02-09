Нехватка кадров и снижение доходов: как масштабные санкции расшатывают экономику РФ, — СМИ

По словам журналистов, пока президент Владимир Путин продолжает расхваливать экономику России, санкционные ограничения за войну против Украины стремительно ухудшают состояние РФ.

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В России продолжает ухудшаться экономическое состояние, а россияне начинают терять свое благосостояние, которое копили годами. Хотя глава Кремля Владимир Путин продолжает уверять, что экономика страны превосходит все ожидания, цифры говорят об обратном, пишет агентство Reuters.

В частности, сообщается, что экономические санкции и высокие расходы на войну против Украины уже привели к историческому дефициту бюджета в РФ. Кроме того, в стране уже наблюдается нехватка рабочей силы на рынке труда, а доходы от продажи энергоресурсов продолжают снижаться на ценовых ограничений и эмбарго.

Так, розничные продажи (показатель, который показывает реальные доходы) упали на 6,77% в 2022 году. В декабре снижение в годовом исчислении составило уже 10,5%.

Безработица в России пока что держится на уровне 3,7%. Журналисты связывают это с большим оттоком кадров (после объявления мобилизации в сентябре 2022 года многие россияне уехали за границу), и с уходом в армию сотен тысяч молодых россиян, которые отправились на войну в Украину.

Ну а серьезное падение нефтегазовых доходов на фоне роста расходов на войну привело к рекордному дефициту госбюджета РФ в 2023 году. Также, пишет Reuters, стремительно сокращаются золотовалютные резервы РФ. Хотя при этом экономисты признают, что в 2022 году экономика России была более-менее стабильной, хотя постепенно истощается на фоне самых масштабных санкции в истории.

Напомним, что в России дефицит государственного бюджета по итогам января 2023 года зафиксирован на уровне 1,76 трлн рублей, или почти $25 млрд. При этом в федеральном бюджете России на 2023 год заложен дефицит в размере 2,9 трлн рублей. То есть значимая часть дефицита сформирована в уже в первый месяц 2023 года.

Также отметим в начале декабря 2022 года разведка Британии сообщила, что российский лидер Владимир Путин готов потратить около трети государственного бюджета ради войны против Украины в 2023 году. Экономическое давление от налогов на войну, как предполагают в ведомстве, ощутит каждый житель России.

Фокус также писал, что в сентябре 2022 года в России подсчитали финансовые потери из-за войны в Украине. После нового нападения на Украину России пришлось искать новые рынки сбыта для своей нефти, так как многие страны Евросоюза, поддержав нашу страну, отказались покупать "черное золото" у агрессора и финансировать войну.