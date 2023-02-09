Нестача кадрів та зниження доходів: як масштабні санкції розхитують економіку РФ, — ЗМІ

За словами журналістів, доки президент Володимир Путін продовжує розхвалювати економіку Росії, санкційні обмеження за війну проти України стрімко погіршують стан РФ.

Related video

У Росії продовжує погіршуватися економічний стан, а росіяни починають втрачати свій добробут, який збирали роками. Хоча глава Кремля Володимир Путін продовжує запевняти, що економіка країни перевершує всі очікування, цифри говорять про інше, пише агентство Reuters.

Зокрема, повідомляється, що економічні санкції та високі витрати на війну проти України вже призвели до історичного дефіциту бюджету у РФ. Крім того, в країні вже спостерігається нестача робочої сили на ринку праці, а доходи від продажу енергоресурсів продовжують знижуватися на цінові обмеження та ембарго.

Так, роздрібний продаж (показник, який показує реальні доходи) впав на 6,77% у 2022 році. У грудні зниження у річному обчисленні становило вже 10,5%.

Безробіття у Росії поки тримається на рівні 3,7%. Журналісти пов'язують це з великим відтоком кадрів (після оголошення мобілізації у вересні 2022 року багато росіян виїхали за кордон), і з відходом до армії сотень тисяч молодих росіян, які вирушили на війну в Україну.

А серйозне падіння нафтогазових доходів на тлі зростання витрат на війну призвело до рекордного дефіциту держбюджету РФ в 2023 році. Також, пише Reuters, стрімко скорочуються золотовалютні резерви РФ. Хоча при цьому економісти визнають, що у 2022 році економіка Росії була більш-менш стабільною, хоча поступово виснажується на тлі наймасштабніших санкцій в історії.

Нагадаємо, що у Росії дефіцит державного бюджету за підсумками січня 2023 року зафіксовано на рівні 1,76 трлн рублів, або майже $25 млрд. Водночас у федеральному бюджеті Росії на 2023 рік закладено дефіцит у розмірі 2,9 трлн рублів. Тобто значна частина дефіциту сформована вже в перший місяць 2023 року.

Також на початку грудня 2022 року розвідка Британії повідомила, що російський лідер Володимир Путін готовий витратити близько третини державного бюджету заради війни проти України у 2023 році. Економічний тиск від податків на війну, як передбачають у відомстві, відчує кожен росіянин.

Фокус також писав, що у вересні 2022 року в Росії підрахували фінансові втрати через війну в Україні. Після нового нападу на Україну Росії довелося шукати нові ринки збуту для своєї нафти, оскільки багато країн Євросоюзу, підтримавши нашу країну, відмовилися купувати "чорне золото" в агресора та фінансувати війну.