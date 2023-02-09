Постачальник мікрочипів із Німеччини підозрюється в обході санкцій проти РФ, — Bild

Німецька компанія Smart Impex, можливо, постачає через Туреччину до Росії деталі для комплектування, які підпадають під дію західних санкцій.

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Постачальника мікрочипів Smart Impex підозрюють у тому, що вона допомагає Росії обійти західні санкції. Про це повідомляє видання Bild.

У повідомленні зазначається, що прокуратура міста Кельн провела обшуки в офісах кількох компаній у землі Північний Рейн-Вестфалія. Ці установи підозрюються в обході санкцій проти Росії, які запроваджені через агресію проти України.

У прокуратурі заявили, що проведено обшуки у службових приміщеннях трьох компаній у районі Рейн-Ерфт та у житлових приміщеннях трьох підозрюваних громадян. Обшук проводився за участю слідчого управління митниці Ессена.

Під час обшуків знайдено та вилучено документи та носії інформації. Повідомляється, що загальна вартість угод складає $15,5 млн.

Компанію Smart Impex підозрюють у тому, що вона через Туреччину продовжувала постачати до Росії деталі для комплектування, які підпадають під дію санкцій.

"Ми спостерігаємо масове зростання експорту цих компонентів із Туреччини до Росії, здебільшого компаніями, які ніколи не торгували такими компонентами", — каже економістка Еліна Рибакова, яка займалася докладним аналізом російського імпорту.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що в Росії продовжує погіршуватися економічний стан, а росіяни починають втрачати свій добробут, який збирали роками. Хоча глава Кремля Володимир Путін продовжує запевняти, що економіка країни перевершує всі очікування, цифри говорять про інше.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 5 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Під обмеження потрапили 200 російських компаній.