РФ покращує свої дрони за допомогою американських чіпів: експерт пояснив, навіщо вони потрібні

Як стверджує Володимир Яценко, росіяни не можуть виробляти якісні БПЛА без західної електроніки, але досі її отримують таємними каналами.

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Росія покращує свої безпілотники та ракети, встановлюючи закордонну електроніку всупереч міжнародним санкціям. Про це співзасновник Monobank та творець дронів "Довбуш Т10" Володимир Яценко заявив у ефірі національного телемарафону.

За його словами, Росія покращує характеристики дронів "Орлан" власного виробництва, використовуючи при цьому іноземні комплектуючі. Зокрема, близько двох тижнів тому фахівці розібрали збитий в Україні російський розвідувальний дрон "Орлан" і знайшли в модулі радіозв'язку "найсучасніший і найпотужніший" чіп виробництва компаній AMD та Xilinx (США), постачання яких заборонено санкціями.

"Без таких чіпів дрони не можуть якісно виконувати свої завдання, — зазначив експерт. — Потрібно вести дуже велику роботу для відстеження таємних шляхів постачання цих чіпів. Двигуни можна поставити і китайські, але без чіпів неможливо робити сучасні дрони".

Володимир Яценко наголосив, що чіпи вартістю понад $2000 за штуку є продуктом подвійного призначення та не продаються без ліцензій. Такі ж деталі росіяни ставлять на системи наведення своїх ракет, зокрема знайшли в іранському дроні Shahed.

Минулого тижня постачальника з Німеччини Smart Impex запідозрили у продажу Росії мікрочіпів в обхід санкцій. Як припускає прокуратура міста Кельн, електроніку могли постачати через Туреччину.

У січні ЗСУ збили рідкісну модифікацію дрону "Орлан-10", озброєного касетними боєприпасами. Він мав бомбити Україну, але військові вразили його раніше.