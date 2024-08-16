Менше американських чипів у дронах: поставки в Росію процесорів AMD і Intel впали

Протягом першого кварталу 2024 року Intel скоротила поставки процесорів у РФ у 15 разів, а AMD знизила імпорт на 258% у натуральному вираженні та 321% у грошовому.

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Американські компанії AMD і Intel знижують обсяги поставок процесорів власного виробництва в Росію. Про це пише видання "Коммерсантъ", посилаючись на джерело у Федеральній митній службі РФ.

За його інформацією, у період із січня до квітня 2024 року Intel скоротила постачання процесорів у 15 разів — до 20 тисяч штук. Для порівняння: у 2023 році компанія поставила в РФ 289 тисяч чипів. У грошовому вираженні імпорт напівпровідників зменшився в 12 разів — до 297 млн рублів, а у 2023 році цей показник становив 3,5 млрд рублів.

Така ж ситуація спостерігається і з продукцією від AMD. За перший квартал 2024 року в РФ було завезено тільки 17 тис. процесорів від цього виробника на загальну суму 142 млн рублів. Імпорт знизився на 258% у натуральному вираженні і 321% у грошовому.

За словами джерела, поставки продовжили скорочуватися цього літа. Однак інформації про зниження цих показників немає, оскільки Федеральна митна служба приховує дані.

Виробник електроніки Fplus підтвердив, що імпорт знизився. Компанії з РФ не можуть заплатити за товар навіть за допомогою китайських банків, які побоюються вторинних санкцій, — і це теж негативно впливає на постачання напівпровідників у країну-агресор. Інше джерело, присутнє на ринку електроніки, додало, що раніше російських виробників рятували запаси чипів, ввезених через треті країни у 2022-23 рр.

За словами директора компанії "Промобіт" Максима Копосова, у невеликих компаній, що виробляють гаджети, дефіциту чипів немає. Але ось великі гравці ринку, які завжди купували процесори Intel і AMD, зіткнулися з дефіцитом. Він вважає, що це може призвести до припинення виробництва серверів, систем зберігання даних, комп'ютерів та інших пристроїв на базі чипів Intel і AMD.

Нагадаємо, що раніше українські фахівці знаходили в російських розвідувальних дронах типу "Орлан", та інших, і чипи від американських виробників AMD і Xilinx.

Раніше ми повідомляли, що Росія через підставні компанії в Гонконзі отримує підсанкційні датчики і чипи. Фіктивні компанії в Гонконзі придбали мільйони заборонених чипів і датчиків для військових технологічних компаній у Росії, багато з яких потрапили під санкції уряду США.