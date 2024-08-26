Продается на AliExpress: штурмовики ВС РФ получили комплексы РЭБ "Чистюля" (фото)

Оккупанты выдают систему РЭБ "Чистюля" за свою разработку, однако эксперты узнали в ней китайский комплекс, который легко можно купить в интернете.

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Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации испытали на войне в Украине портативный комплекс "Чистюля" от "Росэлектроники" (входит в госкорпорацию "Ростех"), предназначенный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на "Росэлектронику".

Сообщается, что в ходе испытаний в реальных боевых условиях система "Чистюля" подтвердила свои тактико-технические характеристики. По словам разработчиков, комплекс постоянно модернизируется и на данный момент производится уже его третья версия изделия "Чистюля-П".

"Обеспечена работа штурмовых подразделений, существенно снижена угроза от БПЛА противника", — заявил производитель.

Устройство представляет собой кейс весом до 8 кг, который может управляться дистанционно. Комплекс оснащен антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, излучающими всенаправленный импульс. Он формирует равномерный сигнал, перекрывающий верхнюю полусферу в радиусе до 1000 м.

Эксперты портала Defence Express обратили внимание на российскую систему РЭБ "Чистюля" еще в ноябре прошлого года. Они предположили, что россияне просто скопировали китайскую разработку, отметив, что что аналогичная продукция, в аналогичном формфакторе и с теми же элементами, свободно продается на AliExpress. Более того, такие же аппараты продаются на территории РФ под названиями "Антидрон Дрон-180", "Антидрон "Гарпия 1000" и т.д. Визуально изделия почти идентичны, но россияне добавили в свою версию выносной пульт управления.

Китайская система РЭБ

При этом в издании подчеркнули, что даже если комплекс РЭБ "Чистюля" — это китайская система с российской маркировкой с относительно невпечатляющими характеристиками, он все равно способен подавлять спутниковую навигацию и ставить помехи на каналы управления и передачи БПЛА, работающих на полосах Wi-Fi.

Напомним, ранее в РФ заявили, что испытали систему радиоэлектронной борьбы "Ведро", которая якобы глушит все диапазоны FPV-дронов.

В свою очередь украинские разработчики создали для ВСУ портативную систему радиоэлектронной борьбы с актуальным набором диапазонов.