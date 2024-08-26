Продається на AliExpress: штурмовики ЗС РФ отримали комплекси РЕБ "Чистюля" (фото)

Окупанти видають систему РЕБ "Чистюля" за свою розробку, проте експерти впізнали в ній китайський комплекс, який легко можна купити в інтернеті.

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Штурмові підрозділи Збройних сил Російської Федерації випробували на війні в Україні портативний комплекс "Чистюля" від "Роселектроніки" (входить до держкорпорації "Ростех"), призначений для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Про це пише російське агентство ТАСС із посиланням на "Роселектроніку".

Повідомляється, що під час випробувань у реальних бойових умовах система "Чистюля" підтвердила свої тактико-технічні характеристики. За словами розробників, комплекс постійно модернізується і наразі виробляється вже його третя версія виробу "Чистюля-П".

"Забезпечено роботу штурмових підрозділів, істотно знижено загрозу від БПЛА противника", — заявив виробник.

Пристрій являє собою кейс вагою до 8 кг, яким можна керувати дистанційно. Комплекс оснащений антенами трьох типів із роздільним керуванням частотами, що випромінюють всеспрямований імпульс. Він формує рівномірний сигнал, що перекриває верхню півсферу в радіусі до 1000 м.

Експерти порталу Defence Express звернули увагу на російську систему РЕБ "Чистюля" ще в листопаді минулого року. Вони припустили, що росіяни просто скопіювали китайську розробку, зазначивши, що аналогічну продукцію, в аналогічному формфакторі і з тими ж елементами, вільно продають на AliExpress. Ба більше, такі самі апарати продаються на території РФ під назвами "Антидрон Дрон-180", "Антидрон "Гарпія 1000" тощо. Візуально вироби майже ідентичні, але росіяни додали у свою версію виносний пульт управління.

Китайська система РЕБ

Водночас у виданні наголосили, що навіть якщо комплекс РЕБ "Чистюля" — це китайська система з російським маркуванням із відносно не винятковими характеристиками, він все одно здатний пригнічувати супутникову навігацію та ставити перешкоди на канали управління та передавання БПЛА, що працюють на смугах Wi-Fi.

Нагадаємо, раніше в РФ заявили, що випробували систему радіоелектронної боротьби "Ведро", яка нібито глушить усі діапазони FPV-дронів.

Зі свого боку українські розробники створили для ЗСУ портативну систему радіоелектронної боротьби з актуальним набором діапазонів.