"Глушить усі можливі діапазони FPV": у РФ показали систему РЕБ "Відро" (фото)

Для тестування засобу РЕБ "Відро" окупанти використовували обладнання проєкту "Судоплатов", що випускає неякісні дрони.

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У Російській Федерації заявили, що випробували систему радіоелектронної боротьби під назвою "Відро", яка нібито глушить усі діапазони FPV-дронів. Про це повідомив російський Telegram-канал "Техник БПЛА".

Автор каналу стверджує, що "Відро" оснащене не китайськими блоками створення перешкод і майже не нагрівається після приблизно години роботи. Він також підкреслив, що система поки що випускається в обмеженій кількості. На опублікованому фото можна побачити, що апарат за формою нагадує відро.

"Усіх характеристик розкрити не можу. Єдине, що глушить усі можливі діапазони FPV", — написав окупант.

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Що стосується випробувань, росіяни використовували апарати від проєкту "Судоплатов" з потужністю передавача 1 Вт і дальністю 2 кілометри. Повідомляється, що під час тестування БПЛА нібито впав за 90 метрів від засобу РЕБ.

"Система реально дуже порадувала", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, раніше російські окупанти нарікали на якість FPV-дронів проєкту "Судоплатов", зокрема на дешеві компоненти, погану збірку та фіксовану частоту. За словами росіян, до третини БПЛА взагалі не злітають, а решту знищують українські військові.

Також повідомлялося, що в Бєлгородській області РФ встановлюють на автомобілі швидкої допомоги засоби радіоелектронної боротьби "Хвильоріз", які показали себе неефективними проти FPV-дронів.