Выручит при блэкауте: Jackery выпустила новую зарядную станцию с "умной" зарядкой

Благодаря технологии ChargeShield 2.0 станция может заряжаться всего за один час и выдерживать до 4000 циклов заряда-разряда.

Related video

Компания Jackery представила новую зарядную станцию ​​Explorer 1000 v2, использующую аккумуляторы LFP и зарядку, управляемую с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет портал NotebookCheck.

Сообщается, что Explorer 1000 v2 имеет максимальную выходную мощность 1500 Вт и весит 10,8 кг при габаритах 32,7 x 22,4 x 24,7 см. Встроенный вентилятор охлаждения обеспечивает практически бесшумную работу. Стоит данная модель 799 долларов.

Jackery Explorer 1000 v2 Фото: Jackery

Как отмечают в издании, плохие алгоритмы зарядки могут влиять на способность батарей заряжаться до максимума, а также на долговечность ячеек. Чтобы не допустить этого, Explorer 1000 v2 использует технологию ChargeShield 2.0, в которой предусмотрена зарядка с переменной скоростью, контролируемая ИИ. Это позволяет максимально сохранить работоспособность аккумулятора.

ИИ-зарядка помогает станции заряжаться всего за один час и выдерживать до 4000 циклов зарядки с максимальным падением емкости на 30%. Устройство также может зарядиться от двух солнечных панелей за 7,5 часа и от автомобиля за 12 часов. Станция способна запитать холодильники, медицинские приборы, ноутбуки и прочую технику. Станцию можно использовать в дороге и во время аварийных отключений света дома.

Мощность Explorer 1000 v2 составляет 1500 Вт Фото: Jackery

Explorer 1000 v2 оснащена батареями LFP, которые более устойчивы к возгоранию и перегреву, чем NCM. Станция имеет несколько выходов, включая два 1500-ваттных выхода переменного тока, 18-ваттный выход USB-A, 30-ваттный выход USB-C и 100-ваттный выход USB-C. Данная модель может использоваться как источник бесперебойного питания, поэтому подходит для питания медицинских устройств при внезапных отключениях света.

При этом в издании подчеркнули, что Explorer 1000 v2 предназначена для работы при температуре от -10° C до 45° C. Это значит, что она не очень подходит для использования при экстремально низких температурах или в пустынях.

Напомним, Фокус писал о том, какие станции можно прибрести в Украине, чтобы запитать во время отключений электроэнергии большинство домашних приборов, в том числе газовый котел, холодильник и микроволновую печь.

Также сообщалось о том, какие есть мощные и недорогие зарядные станции малоизвестных брендов, которые можно купить в качестве альтернативы популярным и дорогостоящим станциям EcoFlow и Bluetti.