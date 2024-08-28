Виручить під час блекауту: Jackery випустила нову зарядну станцію з "розумною" зарядкою

Завдяки технології ChargeShield 2.0 станція може заряджатися всього за одну годину і витримувати до 4000 циклів заряду-розряду.

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Компанія Jackery представила нову зарядну станцію Explorer 1000 v2, що використовує акумулятори LFP і зарядку, керовану за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Про це пише портал NotebookCheck.

Повідомляється, що Explorer 1000 v2 має максимальну вихідну потужність 1500 Вт і важить 10,8 кг за габаритів 32,7 x 22,4 x 24,7 см. Вбудований вентилятор охолодження забезпечує практично безшумну роботу. Коштує ця модель 799 доларів.

Jackery Explorer 1000 v2 Фото: Jackery

Як зазначають у виданні, погані алгоритми зарядки можуть впливати на здатність батарей заряджатися до максимуму, а також на довговічність осередків. Щоб не допустити цього, Explorer 1000 v2 використовує технологію ChargeShield 2.0, в якій передбачено заряджання зі змінною швидкістю, контрольоване ШІ. Це дає змогу максимально зберегти працездатність акумулятора.

ШІ-зарядка допомагає станції заряджатися всього за одну годину і витримувати до 4000 циклів зарядки з максимальним падінням ємності на 30%. Пристрій також може зарядитися від двох сонячних панелей за 7,5 години і від автомобіля за 12 годин. Станція здатна живити холодильники, медичні прилади, ноутбуки та іншу техніку. Станцію можна використовувати в дорозі і під час аварійних відключень світла вдома.

Потужність Explorer 1000 v2 становить 1500 Вт Фото: Jackery

Explorer 1000 v2 оснащена батареями LFP, які більш стійкі до займання і перегріву, ніж NCM. Станція має кілька виходів, включно з двома 1500-ватними виходами змінного струму, 18-ватним виходом USB-A, 30-ватним виходом USB-C і 100-ватним виходом USB-C. Цю модель можна використовувати як джерело безперебійного живлення, тому вона підходить для живлення медичних пристроїв у разі раптових відключень світла.

Водночас у виданні підкреслили, що Explorer 1000 v2 призначена для роботи за температури від -10° C до 45° C. Це означає, що вона не дуже підходить для використання за екстремально низьких температур або в пустелях.

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